Un œuf lancé sur le Premier ministre hongrois lors d'un meeting : l'agresseur admet avoir visé sa cible

·9·Monde
Un œuf lancé sur le Premier ministre hongrois lors d'un meeting : l'agresseur admet avoir visé sa cible

Le meeting du Premier ministre hongrois Péter Magyar à Szolnok a été interrompu par un incident inattendu. Alors qu'il prononçait un discours, un œuf a été lancé sur scène depuis la foule. Après l'incident, les gardes du corps ont immédiatement entouré le Premier ministre et la police a arrêté l'homme qui a lancé l'œuf.

Selon les médias locaux, des gardes du corps sont apparus derrière Magyar dès que l'œuf a été lancé. Son discours a été brièvement interrompu pour prendre des mesures de sécurité.

La police a arrêté l'agresseur après l'incident. Il a déclaré qu'il regrettait que l'œuf n'ait pas atteint le Premier ministre et a admis qu'il l'avait visé.

Après l'incident, le Premier ministre hongrois s'est adressé à ses partisans, leur demandant de ne pas se mettre en colère contre l'homme qui a lancé l'œuf. Magyar a souligné que les personnes qui commettent de tels actes sont confrontées à la désintégration de la communauté politique en laquelle elles croyaient et au non-respect des promesses faites précédemment.

Au cours du meeting, il a également critiqué ses opposants politiques et exprimé des opinions tranchées sur certains politiciens du parlement.

Il est à noter qu'il ne s'agit pas du premier incident retentissant impliquant le Premier ministre hongrois. Auparavant, lors d'un festival du vin à Szekszárd, un homme avait jeté du vin au visage de Magyar alors qu'il faisait la queue pour acheter de la nourriture.

Péter MagyarMeeting de SzolnokPremier ministre hongroisIncident de l'œufHongrie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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