Des chercheurs ont créé un nouveau matériau aussi solide que le béton et dix fois plus résistant que la glace

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Des chercheurs ont créé un nouveau matériau aussi solide que le béton et dix fois plus résistant que la glace

Des chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem ont mis au point un matériau composite unique dix fois plus résistant que la glace ordinaire et capable d'absorber soixante-dix fois plus d'énergie. Selon ixbt.com, cette innovation, baptisée BioPykrete, rivalise en durabilité avec le béton traditionnel et pourrait révolutionner la construction dans les climats extrêmement froids. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

L'idée de renforcer la glace n'est pas nouvelle. Dès la Seconde Guerre mondiale, des scientifiques expérimentaient le Pykrete, un mélange de glace et de cellulose de bois. À l'époque, ce mélange s'était révélé plus solide et plus lent à fondre que la glace classique. Aujourd'hui, la science moderne a réussi à perfectionner ce concept au niveau moléculaire.

Nanotechnologies et colle moléculaire

Pour créer ce nouveau matériau, les chercheurs ont intégré des nanocristaux de cellulose, des particules extrêmement fines et rigides issues de matières végétales. Lors du gel de l'eau, ces particules forment un réseau tridimensionnel unique au sein de la structure de la glace. Les scientifiques ont ensuite utilisé une protéine spécialement conçue pour lier fermement la glace et la cellulose.

Cette protéine agit comme une colle moléculaire reliant étroitement les différentes parties du matériau. Les tests en laboratoire montrent que le BioPykrete est environ dix fois plus résistant à la compression que la glace ordinaire, atteignant un niveau comparable au béton. Le matériau ne se fragmente pas instantanément ; il se déforme et absorbe une énorme quantité d'énergie avant de se rompre.

Applications et perspectives

Les chercheurs soulignent que cette protéine joue un rôle décisif dans le renforcement de la structure. Son ajout a permis d'augmenter la résistance et la capacité d'absorption d'énergie du matériau de près de deux fois par rapport à un mélange glace-cellulose classique sans liaisons moléculaires. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour la création de matériaux de construction alternatifs.

Les experts prévoient d'utiliser le BioPykrete principalement pour des travaux de construction dans des régions isolées comme l'Arctique et l'Antarctique. Transporter du béton, de l'acier et d'autres matériaux lourds vers ces zones froides est complexe et coûteux. Composé essentiellement d'eau et de cellulose végétale, ce matériau pourrait devenir une alternative écologique pour ériger des structures temporaires dans le froid extrême.

Nous sommes encore loin de construire des maisons et de grands bâtiments avec cette glace ultra-résistante. Le BioPykrete reste un matériau expérimental et les scientifiques doivent encore étudier ses propriétés à long terme. Il est notamment nécessaire de tester sa résistance aux cycles répétés de gel et de dégel, ainsi que sa capacité à conserver sa forme sous une charge constante.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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