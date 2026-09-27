Shohruhxon Bahtiyorov bat son adversaire en finale et remporte une médaille d'or historique

Une nouvelle médaille d'or a été remportée pour la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Engagé dans la catégorie des +90 kg en Kurash, Shohruhxon Bahtiyorov a dominé le représentant tadjik Shakarmamad Mirmamadov lors du combat décisif pour devenir champion des Jeux asiatiques.

Ainsi, la victoire de Bahtiyorov offre à la délégation ouzbèke, lors de la compétition d'Aichi-Nagoya 2026, la 10e médaille d'or. Il est à noter que les lutteurs ont hissé le drapeau de l'Ouzbékistan sur la plus haute marche du podium à deux reprises en une seule journée.

Le chemin vers la finale n'a pas été facile

Shohruhxon Bahtiyorov a défendu les couleurs de l'Ouzbékistan dans la catégorie des +90 kg.

Pour atteindre le combat décisif, il a affronté son compatriote Bekmurod Oltiboyev en demi-finale. Bahtiyorov a remporté ce duel et a décroché son billet pour la finale.

Oltiboyev a terminé la compétition avec une médaille de bronze. Ainsi, l'Ouzbékistan est monté sur le podium avec deux athlètes dans la catégorie des +90 kg.

Cela a constitué l'un des résultats les plus marquants de la délégation ouzbèke dans cette catégorie de poids.

Contre le représentant tadjik en finale

Dans le combat pour la médaille d'or, l'adversaire de Bahtiyorov était le représentant tadjik Shakarmamad Mirmamadov.

Le résultat après la finale a tourné en faveur de l'athlète ouzbek — Bahtiyorov a surpassé son adversaire et a remporté le titre de champion.

Shohruhxon Bahtiyorov est champion des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 !

Avec cette victoire, le lutteur ouzbek s'est hissé sur la plus haute marche des Jeux asiatiques.

Deux médailles d'or en Kurash en une journée

Le titre de champion de Bahtiyorov a marqué un autre résultat important pour les lutteurs ouzbeks.

Un peu plus tôt, chez les femmes dans la catégorie des -57 kg, Ibodatxon Agojonova avait battu une représentante du Taipei chinois en finale pour remporter la médaille d'or.

Ainsi, sur le tatami d'Aichi-Nagoya, les lutteurs ouzbeks ont remporté en une seule journée deux médailles d'or et une médaille de bronze.

Ces résultats ont démontré une fois de plus la contribution des lutteurs au tableau général des médailles de la délégation ouzbèke.

En Ouzbékistan 10e médaille d'or !

Le chiffre le plus important est — 10.

Avec le titre de champion de Shohruhxon Bahtiyorov, le nombre de médailles d'or de la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 a atteint dix.

S'il s'agit d'un titre personnel pour Bahtiyorov, c'est une nouvelle étape majeure pour la délégation ouzbèke dans la compétition.

À Aichi-Nagoya Alors que les athlètes ouzbeks continuent de se battre pour les médailles, les deux médailles d'or sur le tapis de Kurash ont pris une importance particulière dans le compte total de la délégation.

Résultats de Kurash d'aujourd'hui

Athlète Poids Résultat Ibodatxon Agojonova -57 kg Or Shohruhxon Bahtiyorov +90 kg Or Bekmurod Oltiboyev +90 kg Bronze

Ainsi, la journée des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 est devenue encore plus éclatante pour l'Ouzbékistan avec ces deux titres sur le tapis de Kurash.

Shohruhxon Bahtiyorov, avec sa victoire en finale, a offert à l'Ouzbékistan sa 10e médaille d'or de la compétition.