L'Atlético s'impose à Séville et prend la tête de la Liga

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L'Atlético s'impose à Séville et prend la tête de la Liga

Dans l'une des affiches de la 3e journée de la Liga espagnole, l'Atlético de Madrid s'est déplacé sur la pelouse du Séville FC. Dans un match intense, les hommes de Diego Simeone ont fait preuve d'une grande maîtrise tactique, inscrivant 3 buts pour s'imposer 3-1.

Grâce à ce succès, les « Colchoneros » atteignent 7 points et s'emparent provisoirement de la première place du classement. Séville, qui avait débuté la saison par deux victoires, chute à la 5e place avec 6 points.

Les frappes décisives de la première mi-temps : le festival de Baena et Lookman

Dès les premières minutes, les Madrilènes ont montré une grande agressivité offensive :

  • Les éclairs de Baena : Dès la 4e minute, Álex Baena a ouvert le score. À la 33e minute, il a récidivé pour s'offrir un doublé.

  • Le but plein d'assurance de Lookman : À la 26e minute, la nouvelle recrue Ademola Lookman a également inscrit son nom au tableau d'affichage, portant l'avantage de l'Atlético à 3-0.

  • La réponse des locaux : En seconde période, Séville a accentué la pression et Sierra a réussi à réduire le score à la 66e minute (1-3), mais cela n'a pas suffi à changer l'issue du match.

Feuille de match et compositions d'équipes

Liga. 3e journée

Séville — Atlético — 1:3

29 août, Séville, Ramón Sánchez Pizjuán

Buts : Sierra (66) — Baena (4, 33), Lookman (26).

  • Séville : Vlachodimos, Iglesias, Castrin, Salas, Suazo, Agoumé, Guridi (Kochorashvili, 55), Sierra (González, 80), Peque (Romero, 68), Díaz (Ejuke, 55), Ure;

  • Atlético : Oblak, Llorente (Giménez, 66), Pubill, Hancko, Grimaldo, Simeone, Barrios, Hjulmand (Cardoso, 85), Lookman (Ortiz, 66), Baena (Mendoza, 85), Lee Kang-in (Koke, 72);

  • Avertissements : Llorente (45+4), Romero (89), Suazo (90+1), Pubill (90+6).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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