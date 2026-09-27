L'Europe veut augmenter le nombre de ses lancements spatiaux mais reste à la traîne derrière les États-Unis

L'Union européenne a annoncé des plans visant à augmenter considérablement le nombre de lancements orbitaux et à étendre ses infrastructures spatiales. Selon le Financial Times, l'Europe est nettement distancée par les États-Unis et la Chine dans ce domaine et prend des mesures pour améliorer sa position. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le commissaire européen à la défense et à l'espace, Andrius Kubilius, a déclaré que d'ici 2034, les besoins de l'Europe en matière de lancements orbitaux devraient être multipliés par six. Selon les prévisions de la Commission européenne, environ 62 lancements spatiaux par an seront nécessaires d'ici là.

Ces lancements seront essentiels pour déployer et entretenir les constellations de satellites destinées au système de navigation Galileo, au programme d'observation de la Terre Copernicus, ainsi qu'aux communications sécurisées et aux besoins gouvernementaux. Actuellement, le principal lanceur lourd européen est Ariane 6, qui décolle depuis le centre spatial de Kourou en Guyane française.

Plans d'expansion des infrastructures

Bien qu'il soit prévu d'augmenter la fréquence de lancement d'Ariane 6 de 10 à 14 par an, les experts estiment que cela ne suffira pas à couvrir les besoins futurs. C'est pourquoi l'Europe envisage de créer un réseau de spatioports dispersés.

Andrius Kubilius a souligné que pour les futurs lancements, l'utilisation du spatioport d'Andøya en Norvège et de sites de lancement en Écosse est envisagée. De plus, le Portugal étudie la possibilité de lancer des fusées depuis les Açores, et le Canada est également considéré comme un partenaire potentiel.

Il est noté que certains de ces sites sont situés en dehors de l'Union européenne. En particulier, bien que la Norvège et le Royaume-Uni ne soient pas membres de l'UE, ils sont des membres à part entière de l'Agence spatiale européenne, tandis que le Canada possède le statut d'État coopérant.

Concurrence mondiale et perspectives d'avenir

L'élargissement de la géographie des lancements devrait aider l'Europe à gérer le nombre croissant de satellites et à réduire sa dépendance envers quelques spatioports. Cependant, pour atteindre les objectifs fixés, l'Europe devra non seulement étendre ses infrastructures de lancement, mais aussi augmenter considérablement sa capacité de production de fusées.

Il convient de noter qu'même si l'Union européenne réalise pleinement ses plans et atteint 62 lancements par an, elle restera à la traîne derrière les États-Unis et la Chine dans la compétition mondiale. À titre de comparaison, les États-Unis prévoient d'effectuer 10 000 missions spatiales par an d'ici 2035.