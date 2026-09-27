Cristiano Ronaldo et Erling Haaland s'affrontent en Ligue des nations de l'UEFA

Le match entre le Portugal et la Norvège dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA attire l'attention de la communauté mondiale du football. Cette rencontre, qui se déroulera au stade Ullevaal, ne sera pas seulement un duel entre deux équipes fortes, mais aussi une confrontation générationnelle entre deux des buteurs les plus brillants du football moderne : Cristiano Ronaldo et Erling Haaland. La superstar portugaise de 41 ans continue de viser la barre des 1000 buts en carrière officielle. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'arrivée de Cristiano Ronaldo dans la capitale norvégienne, Oslo, a provoqué une véritable hystérie chez les fans. Selon le journal Dagbladet, la police locale et les agents de sécurité ont eu du mal à maintenir l'ordre en raison de la présence de milliers de supporters passionnés autour de l'hôtel et du centre d'entraînement de l'équipe. Même dans la patrie d'Erling Haaland, qui joue à domicile, la réputation et la popularité de Ronaldo ont créé une atmosphère sans précédent.

Le choc des buteurs générationnels

Selon l'expert Kristoffer Lokberg, Cristiano Ronaldo reste une idole majeure, même pour les jeunes Norvégiens. D'après Lokberg, bien que les enfants et les jeunes l'aient rarement vu en personne, Ronaldo reste leur référence absolue. Bien qu'Erling Haaland soit reconnu comme un héros dans son pays, l'influence mondiale du vétéran portugais demeure à un niveau très élevé.

Ce match rappelle une fois de plus les statistiques impressionnantes des deux attaquants sur la scène internationale. Cristiano Ronaldo a marqué un nombre record de 146 buts en 234 sélections avec le Portugal, tandis que l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a trouvé le chemin des filets 64 fois en 56 matchs avec l'équipe nationale de Norvège. Ces chiffres laissent présager une rencontre intense et riche en buts.

État des équipes et changements dans les effectifs

Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, n'a pas exclu la possibilité d'effectuer des rotations dans l'équipe après la victoire 1-0 contre le Pays de Galles jeudi dernier. Malgré cela, les fans attendent avec impatience de voir les deux machines à marquer, Ronaldo et Haaland, s'affronter une nouvelle fois sur le terrain. La titularisation d'Erling Haaland dans le onze de départ norvégien est garantie.

Ce duel est attendu comme l'une des confrontations les plus intenses et importantes de la Ligue des nations. Alors que l'expérimenté Cristiano Ronaldo poursuit sa quête des 1000 buts, Erling Haaland cherchera à prouver une fois de plus son haut niveau devant son public.