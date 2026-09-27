La question des prétendants au « Ballon d'Or », l'une des distinctions individuelles les plus prestigieuses du football mondial, suscite des débats passionnés parmi les fans et les experts. Dans une interview accordée au prestigieux journal espagnol AS, l'attaquant João Félix a exprimé ouvertement son opinion. Selon lui, le jeune talent du FC Barcelone, Lamine Yamal, est le candidat le plus méritant pour ce prix cette saison. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon le joueur portugais, les actions de Yamal sur le terrain ne se contentent pas d'apporter des résultats, elles procurent un véritable plaisir aux spectateurs. João Félix a admis qu'il regardait spécifiquement les matchs du FC Barcelone pour observer le jeu du jeune ailier. Il a souligné que c'est précisément ce facteur qui distingue le jeune footballeur des autres stars.

De l'art pur et du spectacle sur le terrain

Dans le football moderne, de nombreux attaquants sont évalués uniquement sur leur efficacité et leur nombre de buts. Cependant, pour João Félix, le « Ballon d'Or » devrait également prendre en compte l'art pur et la magie du football. « Si vous cherchez un joueur qui vous fait allumer la télévision et rester scotché à l'écran, c'est Lamine », a déclaré l'attaquant portugais.

Dans son entretien avec AS, Félix n'a pas nié que des attaquants expérimentés comme Kylian Mbappé et Harry Kane ont également réalisé d'excellentes performances et marqué de nombreux buts la saison dernière. Néanmoins, il a souligné que le style de jeu de Yamal et ses actions éclatantes sur le terrain sont supérieurs à ceux des autres.

Succès sur la scène internationale

Dans le monde du football, les résultats dans les grands tournois ont toujours joué un rôle crucial dans l'attribution des prix individuels. João Félix a également mis l'accent sur cet aspect, saluant la participation de Lamine Yamal aux succès internationaux, notamment lors des compétitions majeures. Selon lui, les victoires dans de telles compétitions devraient être l'argument principal lors des années de tournois mondiaux.

Il convient de noter que, bien que João Félix lui-même ne figure pas parmi les candidats à ce prestigieux trophée, il a su évaluer objectivement le succès d'un autre joueur. Les experts soulignent également que, malgré son jeune âge, la régularité de Yamal en club et en équipe nationale le place légitimement parmi les meilleurs joueurs du monde.

En conclusion, l'avenir brillant de Lamine Yamal et le fait qu'il soit déjà mentionné aux côtés des meilleurs joueurs mondiaux témoignent de son immense potentiel. Cette reconnaissance de João Félix rend les pas du jeune Espagnol vers le « Ballon d'Or » encore plus significatifs.