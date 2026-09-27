L'équipe de France se prépare pour le match contre la Belgique

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L'équipe de France se prépare pour le match contre la Belgique

L'équipe de France de football prépare son prochain match contre la Belgique à Bruxelles dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA. Le sélectionneur Zinedine Zidane devrait procéder à plusieurs changements dans le onze de départ avant cette rencontre. Cela offrira une opportunité aux autres joueurs de l'effectif de se montrer. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par L'Equipe, la délégation française est arrivée à Bruxelles avec un effectif réduit de 22 joueurs. Cela est dû à la blessure du capitaine Kylian Mbappé. L'attaquant avait inscrit le but de la victoire lors du match contre la Turquie à Izmit, mais il s'est blessé au genou gauche pendant la rencontre et a quitté le rassemblement de l'équipe nationale prématurément.

L'état de la pelouse a suscité des critiques

Au sein de l'équipe de France, la qualité de la pelouse du stade de Kocaeli a été vivement critiquée. Selon le staff médical et technique, le mauvais état du terrain a été le facteur principal ayant causé la glissade du capitaine et sa torsion du genou. C'est pour cette raison que Kylian Mbappé, au lieu de partir pour la Belgique, est immédiatement retourné à la disposition du Real Madrid.

Le staff médical du Real Madrid a pris en charge le joueur et a entamé un processus de récupération rapide. De son côté, Zinedine Zidane travaille à pallier cette absence et à restructurer sa ligne d'attaque. L'entraîneur a décidé de ne pas appeler de joueur supplémentaire et a exprimé sa confiance envers les joueurs déjà présents.

Changements dans l'effectif et nouvelles opportunités

Dans le contexte de l'absence de Kylian Mbappé, les nouveaux membres de l'équipe, Andy Diouf et Lucas Da Cunha, ont une belle opportunité de faire leurs débuts. De plus, Zinedine Zidane accorde une attention particulière au milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga. Bien que le technicien français ne l'ait pas dirigé en club, il estime grandement le potentiel du joueur.

Lors de la préparation à la base de Clairefontaine, les joueurs ont poursuivi les entraînements dans une ambiance positive. Notamment, Camavinga et d'autres jeunes joueurs ont contribué à maintenir une atmosphère sereine au sein du groupe. Le choc entre la Belgique et la France, qui aura lieu lundi soir au stade Roi Baudouin, revêt une importance capitale pour les deux équipes.

Zinedine ZidaneKylian MbappéFranceBelgiqueLigue des nations
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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