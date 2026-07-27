Mourinho décide de l'avenir de cinq joueurs au Real

La deuxième ère de José Mourinho au Real Madrid pourrait commencer par des changements majeurs dans l'effectif. Selon AS, le club étudie l'avenir d'au moins cinq joueurs, dont trois devraient quitter l'équipe prochainement.

Cependant, tous les joueurs ne sont pas prêts à dire adieu à Santiago Bernabéu. Certains veulent faire changer d'avis Mourinho et se battre jusqu'au bout pour leur place dans le onze titulaire.

Mourinho veut de nouveaux changements dans l'effectif

Le Real Madrid a officiellement nommé José Mourinho entraîneur principal le 11 juin 2026. Un contrat a été signé avec le technicien portugais jusqu'à l'été 2029.

Selon les informations d'AS du 26 juillet, le mercato estival du club madrilène n'est pas encore terminé. Mourinho souhaite bâtir une équipe rapide, verticale et physiquement forte, c'haque nouveau départ est donc attendu.

Actuellement, les joueurs dont l'avenir est en discussion sont :

Raúl Asencio ;

Gonzalo García ;

Franco Mastantuono ;

Brahim Díaz ;

Eduardo Camavinga.

Leur situation n'est pas la même pour tous : certains pourraient être vendus, d'autres prêtés, et les derniers se battre pour leur place dans l'équipe.

Les chances de rester d'Asencio sont très faibles

Raúl Asencio a participé aux premiers entraînements de Mourinho et essaie d'inverser la tendance en sa faveur. Mais les sources d'AS estiment que ses chances de rester au Real Madrid sont faibles.

Asencio veut convaincre Mourinho, mais un autre scénario prédomine au club concernant son avenir.

Selon la publication, l'agent du joueur, Jorge Mendes, a commencé à lui chercher une nouvelle équipe. Pour l'instant, aucune information précise n'a été donnée sur les clubs potentiels et le prix du transfert.

La situation d'Asencio est également compliquée par la forte concurrence dans la ligne défensive. Il doit prouver sa valeur en peu de temps avant la nouvelle saison pour entrer dans les plans de Mourinho.

Gonzalo sera vendu, Mastantuono pourrait partir en prêt

Selon le dernier rapport d'AS, Gonzalo García et Franco Mastantuono savent que la probabilité qu'ils quittent l'équipe est élevée.

Il est prévu que Gonzalo soit vendu lors d'un transfert permanent, tandis que Mastantuono serait prêté pour une saison afin d'obtenir du temps de jeu.

Le club anglais de Fulham s'est montré intéressé par les deux joueurs :

Joueur Option envisagée Gonzalo García Transfert définitif Franco Mastantuono Prêt d'une saison

Fulham prépare une offre pour acheter Gonzalo. Quant à Mastantuono, une simple option de prêt est discutée. Le Real ne veut pas perdre le contrôle du joueur argentin de 18 ans.

Le rôle de l'ancien entraîneur du Real, Álvaro Arbeloa, pourrait être crucial dans le départ de Gonzalo. Il connaît bien le joueur à l'académie et en équipe première, et souhaite l'emmener à Fulham.

La concurrence est devenue excessive pour Mastantuono

Le principal problème de Mastantuono est la concurrence très élevée aux postes d'ailier droit et de milieu offensif où il évolue.

À ce poste, il doit lutter pour du temps de jeu avec des joueurs comme Arda Güler, Brahim Díaz et Rodrygo. Selon AS, le Real croit toujours en son potentiel, mais un prêt est considéré comme la solution la plus logique pour qu'il joue régulièrement.

Cependant, le prêt comporte aussi des risques : si le joueur n'obtient pas le temps de jeu escompté dans son nouveau club, sa progression pourrait ralentir à nouveau. Par conséquent, le Real devrait choisir avec beaucoup de soin l'équipe où il sera envoyé.

Camavinga et Brahim ne veulent pas partir

Eduardo Camavinga et Brahim Díaz ne figurent peut-être pas parmi les joueurs les plus indispensables de Mourinho pour la saison prochaine. Néanmoins, les deux joueurs ont exprimé leur intention de rester au Real Madrid.

Les performances de Camavinga la saison dernière ont suscité des questions au sein du club. AS avait rapporté plus tôt que le Real pourrait envisager de le vendre si une offre convenable arrivait. Mais le milieu de terrain français n'a manifesté aucun intérêt pour un transfert vers un autre club.

Brahim est dans une position similaire. Bien qu'il ne soit pas toujours titulaire indiscutable, il n'a montré aucune intention de quitter le club.

Le plan des deux joueurs est le même : rester, convaincre Mourinho et se battre pour une place de titulaire.

Cette situation pourrait compliquer le processus de transfert pour le Real. Même si le club souhaite vendre un joueur, l'accord ne se fera pas sans son consentement.

Pourquoi le Real veut-il dégraisser l'effectif ?

Mourinho ne veut pas seulement réduire le nombre de joueurs, il veut aussi modifier l'équilibre de l'effectif.

Selon AS, le club doit d'abord se séparer de certains joueurs pour pouvoir en recruter de nouveaux. La concurrence s'est particulièrement intensifiée au milieu de terrain et il est presque impossible de donner du temps de jeu à tout le monde.

En même temps, Mourinho veut bâtir une équipe dotée des qualités suivantes :

transition rapide de la défense à l'attaque ;

haute condition physique ;

football vertical avec peu de passes ;

forte concurrence entre les postes ;

un exécutant précis pour chaque rôle.

C'est pourquoi le statut de grand nom ou de jeune talent ne garantit rien aux joueurs qui ne répondent pas aux exigences du nouvel entraîneur.

Aucun départ n'a encore été officiellement confirmé

Bien qu'AS ait rapporté que les départs de Gonzalo et Mastantuono sont imminents, le Real n'a pas encore annoncé officiellement le transfert ou le prêt de l'un de ces trois joueurs.

C'est une différence importante : le plan du club et les rapports de presse ne signifient pas qu'un accord a déjà été signé.

Une offre officielle de l'acheteur pour Gonzalo, un bon projet de prêt pour Mastantuono et une option satisfaisante pour le club et le joueur concernant Asencio doivent être trouvés.

Le premier grand test de Mourinho a commencé

José Mourinho entame sa deuxième étape au Real Madrid non seulement par des changements tactiques, mais aussi par des décisions complexes en matière de personnel.

Les départs de Gonzalo et Mastantuono pourraient faire de la place dans l'effectif. L'avenir d'Asencio dépendra de sa capacité à convaincre rapidement l'entraîneur. Quant à Camavinga et Brahim, ils sont prêts à se battre pour rester à Madrid.

Désormais, la plus grande intrigue est de savoir à qui Mourinho donnera une seconde chance et pour qui la porte du Real se fermera cet été.