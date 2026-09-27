Le tournoi de football des Jeux asiatiques, qui se déroule au Japon, entre dans sa phase la plus intense et décisive. Lors des derniers quarts de finale, la Chine a battu la Thaïlande, tandis que le pays hôte, le Japon, a éliminé la Corée du Nord pour rejoindre le dernier carré. Ainsi, les quatre grands favoris du continent — l'Ouzbékistan, le Japon, la Corée du Sud et la Chine — restent en lice pour le titre.

Selon le calendrier de la compétition, l'équipe dirigée par Ravshan Khaydarov, l'Ouzbékistan U-23 affrontera le pays hôte, le Japon, dans un choc crucial pour une place en finale. Après avoir remporté ses 3 matchs de phase de groupes avec 9 buts marqués et seulement 1 encaissé, notre équipe s'apprête à passer son test le plus difficile et le plus symbolique du tournoi olympique.

« Duel contre les hôtes, 30 septembre et statistiques parfaites » : Les 5 points clés de la demi-finale

Informations officielles et faits marquants des demi-finales de football des Jeux asiatiques :

Le dernier carré est formé : L'Ouzbékistan, le Japon, la Corée du Sud et la Chine se sont qualifiés pour les demi-finales ;

L'adversaire de l'Ouzbékistan est le Japon : L'équipe de Ravshan Khaydarov affrontera les Japonais pour une place en finale ;

Matchs le 30 septembre : Les deux demi-finales se joueront le même jour : Corée du Sud — Chine (11h00) et Ouzbékistan — Japon (15h30) ;

Un parcours sans faute en phase de groupes : L'équipe d'Ouzbékistan U-23 a remporté ses 3 matchs de groupe, récoltant 9 points sur 9 ;

Équilibre entre attaque et défense : Nos représentants ont inscrit 9 buts et n'en ont concédé qu'un seul.

Demi-finales des Jeux asiatiques : Affiches et calendrier

Classification des matchs décisifs du 30 septembre (heure de Tachkent) :

Match et affiche Date et heure (Tachkent) Résultats des quarts de finale Points forts dans la compétition Corée du Sud — Chine 30 septembre, 11h00 La Chine a battu la Thaïlande ; la Corée a gagné avec assurance Ailes rapides, puissance physique et pressing Ouzbékistan — Japon 30 septembre, 15h30 L'Ouzbékistan a enchaîné les victoires ; le Japon a battu la RDP Corée Ouzbékistan : efficacité offensive (9 buts) ; Japon : avantage du terrain

Expertise footballistique : Pourquoi le match contre le Japon est-il notre véritable finale ?

Conclusions des analystes sportifs et experts en football :

« Tactique et équilibre de Ravshan Khaydarov » : Le bilan de 9 buts marqués pour 1 seul encaissé montre un équilibre parfait ; l'équipe de Khaydarov possède une discipline tactique capable de s'adapter à toute situation ;

Pression des hôtes et barrière psychologique : Le Japon joue à domicile devant ses supporters ; après avoir éliminé la Corée du Nord, les Japonais misent sur la possession, mais nos contre-attaques rapides pourraient déstabiliser leur défense ;

Un pas stratégique vers la médaille d'or : Parmi ce quatuor, l'Ouzbékistan et le Japon sont les favoris ; une victoire en demi-finale serait la clé pour décrocher le titre aux Jeux asiatiques.

Selon vous, les joueurs de Ravshan Khaydarov peuvent-ils battre le Japon chez eux et atteindre la finale ? Quel score prévoyez-vous pour ce choc ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse avec tous les passionnés de football !