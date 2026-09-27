L'Ouzbékistan affrontera le Japon en demi-finale : Le dernier carré s'intensifie

·3·Sport
L'Ouzbékistan affrontera le Japon en demi-finale : Le dernier carré s'intensifie

Le tournoi de football des Jeux asiatiques, qui se déroule au Japon, entre dans sa phase la plus intense et décisive. Lors des derniers quarts de finale, la Chine a battu la Thaïlande, tandis que le pays hôte, le Japon, a éliminé la Corée du Nord pour rejoindre le dernier carré. Ainsi, les quatre grands favoris du continent — l'Ouzbékistan, le Japon, la Corée du Sud et la Chine — restent en lice pour le titre.

Selon le calendrier de la compétition, l'équipe dirigée par Ravshan Khaydarov, l'Ouzbékistan U-23 affrontera le pays hôte, le Japon, dans un choc crucial pour une place en finale. Après avoir remporté ses 3 matchs de phase de groupes avec 9 buts marqués et seulement 1 encaissé, notre équipe s'apprête à passer son test le plus difficile et le plus symbolique du tournoi olympique.

« Duel contre les hôtes, 30 septembre et statistiques parfaites » : Les 5 points clés de la demi-finale

Informations officielles et faits marquants des demi-finales de football des Jeux asiatiques :

  • Le dernier carré est formé : L'Ouzbékistan, le Japon, la Corée du Sud et la Chine se sont qualifiés pour les demi-finales ;

  • L'adversaire de l'Ouzbékistan est le Japon : L'équipe de Ravshan Khaydarov affrontera les Japonais pour une place en finale ;

  • Matchs le 30 septembre : Les deux demi-finales se joueront le même jour : Corée du Sud — Chine (11h00) et Ouzbékistan — Japon (15h30) ;

  • Un parcours sans faute en phase de groupes : L'équipe d'Ouzbékistan U-23 a remporté ses 3 matchs de groupe, récoltant 9 points sur 9 ;

  • Équilibre entre attaque et défense : Nos représentants ont inscrit 9 buts et n'en ont concédé qu'un seul.

Demi-finales des Jeux asiatiques : Affiches et calendrier

Classification des matchs décisifs du 30 septembre (heure de Tachkent) :

Match et affiche

Date et heure (Tachkent)

Résultats des quarts de finale

Points forts dans la compétition

Corée du Sud — Chine

30 septembre, 11h00

La Chine a battu la Thaïlande ; la Corée a gagné avec assurance

Ailes rapides, puissance physique et pressing

Ouzbékistan — Japon

30 septembre, 15h30

L'Ouzbékistan a enchaîné les victoires ; le Japon a battu la RDP Corée

Ouzbékistan : efficacité offensive (9 buts) ; Japon : avantage du terrain

Expertise footballistique : Pourquoi le match contre le Japon est-il notre véritable finale ?

Conclusions des analystes sportifs et experts en football :

  • « Tactique et équilibre de Ravshan Khaydarov » : Le bilan de 9 buts marqués pour 1 seul encaissé montre un équilibre parfait ; l'équipe de Khaydarov possède une discipline tactique capable de s'adapter à toute situation ;

  • Pression des hôtes et barrière psychologique : Le Japon joue à domicile devant ses supporters ; après avoir éliminé la Corée du Nord, les Japonais misent sur la possession, mais nos contre-attaques rapides pourraient déstabiliser leur défense ;

  • Un pas stratégique vers la médaille d'or : Parmi ce quatuor, l'Ouzbékistan et le Japon sont les favoris ; une victoire en demi-finale serait la clé pour décrocher le titre aux Jeux asiatiques.

Selon vous, les joueurs de Ravshan Khaydarov peuvent-ils battre le Japon chez eux et atteindre la finale ? Quel score prévoyez-vous pour ce choc ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse avec tous les passionnés de football !

Jeux asiatiquesOuzbékistan U-23Ravshan KhaydarovJaponFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Ravshan Khaydarov fait une déclaration avant les Jeux asiatiques : premier adversaire et secrets d'adaptationRavshan Khaydarov fait une déclaration avant les Jeux asiatiques : premier adversaire et secrets d'adaptation14 septembre 17:11L'Ouzbékistan U-23 bat largement l'Arabie saoudite et se qualifie pour les demi-finalesL'Ouzbékistan U-23 bat largement l'Arabie saoudite et se qualifie pour les demi-finales25 septembre 12:01Ravshan Khaydarov s'exprime après la victoire 3-0 contre l'Arabie saouditeRavshan Khaydarov s'exprime après la victoire 3-0 contre l'Arabie saoudite25 septembre 17:35Jeux asiatiques : L'Ouzbékistan dans le top 10 — tableau des médailles et principaux poursuivantsJeux asiatiques : L'Ouzbékistan dans le top 10 — tableau des médailles et principaux poursuivants23 septembre 12:30L'équipe olympique d'Ouzbékistan s'incline contre le Japon en match amicalL'équipe olympique d'Ouzbékistan s'incline contre le Japon en match amical6 juin 00:20Nos rameurs terminent les Jeux asiatiques sur le podiumNos rameurs terminent les Jeux asiatiques sur le podium24 septembre 17:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City