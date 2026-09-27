L'Ouzbékistan affrontera le Japon en demi-finale : Le dernier carré s'intensifie
Le tournoi de football des Jeux asiatiques, qui se déroule au Japon, entre dans sa phase la plus intense et décisive. Lors des derniers quarts de finale, la Chine a battu la Thaïlande, tandis que le pays hôte, le Japon, a éliminé la Corée du Nord pour rejoindre le dernier carré. Ainsi, les quatre grands favoris du continent — l'Ouzbékistan, le Japon, la Corée du Sud et la Chine — restent en lice pour le titre.
Selon le calendrier de la compétition, l'équipe dirigée par Ravshan Khaydarov, l'Ouzbékistan U-23 affrontera le pays hôte, le Japon, dans un choc crucial pour une place en finale. Après avoir remporté ses 3 matchs de phase de groupes avec 9 buts marqués et seulement 1 encaissé, notre équipe s'apprête à passer son test le plus difficile et le plus symbolique du tournoi olympique.
« Duel contre les hôtes, 30 septembre et statistiques parfaites » : Les 5 points clés de la demi-finale
Informations officielles et faits marquants des demi-finales de football des Jeux asiatiques :
Le dernier carré est formé : L'Ouzbékistan, le Japon, la Corée du Sud et la Chine se sont qualifiés pour les demi-finales ;
L'adversaire de l'Ouzbékistan est le Japon : L'équipe de Ravshan Khaydarov affrontera les Japonais pour une place en finale ;
Matchs le 30 septembre : Les deux demi-finales se joueront le même jour : Corée du Sud — Chine (11h00) et Ouzbékistan — Japon (15h30) ;
Un parcours sans faute en phase de groupes : L'équipe d'Ouzbékistan U-23 a remporté ses 3 matchs de groupe, récoltant 9 points sur 9 ;
Équilibre entre attaque et défense : Nos représentants ont inscrit 9 buts et n'en ont concédé qu'un seul.
Demi-finales des Jeux asiatiques : Affiches et calendrier
Classification des matchs décisifs du 30 septembre (heure de Tachkent) :
Match et affiche
Date et heure (Tachkent)
Résultats des quarts de finale
Points forts dans la compétition
Corée du Sud — Chine
30 septembre, 11h00
La Chine a battu la Thaïlande ; la Corée a gagné avec assurance
Ailes rapides, puissance physique et pressing
Ouzbékistan — Japon
30 septembre, 15h30
L'Ouzbékistan a enchaîné les victoires ; le Japon a battu la RDP Corée
Ouzbékistan : efficacité offensive (9 buts) ; Japon : avantage du terrain
Expertise footballistique : Pourquoi le match contre le Japon est-il notre véritable finale ?
Conclusions des analystes sportifs et experts en football :
« Tactique et équilibre de Ravshan Khaydarov » : Le bilan de 9 buts marqués pour 1 seul encaissé montre un équilibre parfait ; l'équipe de Khaydarov possède une discipline tactique capable de s'adapter à toute situation ;
Pression des hôtes et barrière psychologique : Le Japon joue à domicile devant ses supporters ; après avoir éliminé la Corée du Nord, les Japonais misent sur la possession, mais nos contre-attaques rapides pourraient déstabiliser leur défense ;
Un pas stratégique vers la médaille d'or : Parmi ce quatuor, l'Ouzbékistan et le Japon sont les favoris ; une victoire en demi-finale serait la clé pour décrocher le titre aux Jeux asiatiques.
Selon vous, les joueurs de Ravshan Khaydarov peuvent-ils battre le Japon chez eux et atteindre la finale ? Quel score prévoyez-vous pour ce choc ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse avec tous les passionnés de football !
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