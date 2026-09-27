La huitième journée de compétition des Jeux asiatiques, le plus grand forum sportif quadriennal du continent organisé par le Japon, a pris fin. La délégation sportive nationale d'Ouzbékistan continue de se battre vaillamment dans chaque discipline, enregistrant des résultats élevés au classement général. À l'issue du 8e jour, nos compatriotes comptent 10 médailles d'or, 17 d'argent et 11 de bronze, soit un total de 38 médailles, permettant à notre équipe nationale de maintenir fermement sa fière 4e place au classement général.

Le trio de tête de la compétition est composé des leaders traditionnels de l'Asie : la Chine, le Japon et la Corée du Sud L'Ouzbékistan, quant à lui, devance des nations puissantes comme le Kazakhstan, la Thaïlande, Bahreïn et l'Iran, conservant un leadership absolu dans toute la région de l'Asie centrale et de la CEI.

« 10 médailles d'or, 38 podiums et le top 4 » : 5 points clés de la fin de la 8e journée

Tableau des médailles des Jeux asiatiques et indicateurs officiels les plus importants des résultats de nos représentants :

Une excellente 4e place au classement : La délégation ouzbèke occupe régulièrement la 4e position parmi plus de 40 pays du continent ;

Un total de 38 médailles récoltées : Nos compatriotes ont remporté 10 médailles d'or, 17 d'argent et 11 de bronze ;

Leadership absolu en Asie centrale : Le principal concurrent, le Kazakhstan, suit nos représentants à la 5e place avec 9 médailles d'or (40 médailles au total) ;

L'hégémonie du trio de tête : La Chine est largement en tête avec 118 médailles d'or, tandis que le Japon, pays hôte, en compte 37 et la Corée du Sud 20 ;

Géographie étendue et forte concurrence : Des équipes comme la Thaïlande, Bahreïn, l'Iran, la Corée du Nord, l'Inde et le Tadjikistan ont intégré le top 20.

Jeux asiatiques : Tableau des médailles du TOP 10 après la 8e journée

Comparaison des indicateurs officiels des équipes nationales en tête du championnat continental :

Rang Pays (CNO) Or (G) Argent (S) Bronze (B) Total 1 Chine (République populaire de Chine) 118 48 38 204 2 Japon (Japon) 37 60 57 154 3 Corée du Sud (République de Corée) 20 23 39 82 4 OUZBÉKISTAN (Ouzbékistan) 10 17 11 38 5 Kazakhstan (Kazakhstan) 9 10 21 40 6 Thaïlande (Thaïlande) 9 7 10 26 7 Bahreïn (Bahreïn) 8 2 3 13 8 Iran (République islamique d'Iran) 7 14 8 29 9 RPDC / Corée du Nord (RPDC) 6 5 4 15 10 Malaisie (Malaisie) 6 2 8 16

(Pour information : Hong Kong est 11e (5 ors), l'Inde 12e (4 ors) et le Tadjikistan voisin 17e (2 ors)).

Sport et analyse stratégique : Pourquoi la 4e place est un grand succès et que nous réserve l'avenir ?

Conclusions des experts sportifs internationaux et des analystes du mouvement olympique :

« Le potentiel de transformation des médailles d'argent en or » : 17 médailles d'argent signifient que les athlètes ouzbeks ont disputé un grand nombre de finales ; sur cet indicateur, notre équipe nationale a fait preuve d'une compétitivité capable d'égaler la Corée, 3e au classement ;

Derby régional intense avec le Kazakhstan : Bien que le Kazakhstan soit légèrement en avance en nombre total de médailles (40), l'Ouzbékistan défend sa position avec confiance grâce à la qualité de ses 10 médailles d'or ;

Principaux espoirs à venir : Dans la seconde moitié de la compétition, des combats décisifs sont attendus en boxe, judo, haltérophilie et lutte ; les finales dans ces disciplines serviront de tremplin principal pour l'Ouzbékistan afin de réduire l'écart avec la Corée du Sud et de renforcer davantage sa 4e place.

Selon vous, la délégation sportive ouzbèke pourra-t-elle conserver sa 4e place jusqu'à la fin des Jeux asiatiques et dépasser les 20 médailles d'or ? Quelle discipline vous rend le plus fier de nos athlètes ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cet article dédié aux victoires de notre équipe nationale avec tous les passionnés de sport !