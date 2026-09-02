Leandro Paredes pourrait mettre fin à sa carrière internationale avec l'Argentine

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Leandro Paredes pourrait mettre fin à sa carrière internationale avec l'Argentine

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Argentine, Leandro Paredes, s'apprête à mettre fin à sa carrière internationale suite aux incidents survenus après la finale de la Coupe du Monde et au départ du capitaine Lionel Messi. Selon Goal.com, le joueur de 32 ans a pris cette décision en raison de lourdes sanctions disciplinaires et des changements radicaux au sein de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com.

Il s'avère que les troubles survenus après la finale tendue contre l'Espagne en sont l'une des causes principales. Leandro Paredes, au cœur de la bagarre générale en fin de match, a été sévèrement sanctionné pour avoir lancé un projectile sur le joueur adverse Gavi, le faisant tomber au sol. Il a écopé de 10 matchs de suspension, d'une amende de 66 000 livres sterling et de trois chefs d'accusation pour agression.

Bien que la FIFA, à la demande de l'Association du football argentin, ait autorisé le joueur à purger cette suspension lors des matchs officiels ainsi que lors des matchs amicaux de classe A, le milieu de terrain refuse de purger cette peine. Il affirme que, dans les circonstances actuelles, il lui est impossible de poursuivre sa carrière internationale comme auparavant.

Le départ de Lionel Messi et les discussions sur l'avenir

Outre les problèmes disciplinaires, Leandro Paredes cite également la retraite internationale de Lionel Messi comme une raison majeure. Selon lui, le départ de l'attaquant légendaire laisse un vide immense dans l'équipe, une perte irremplaçable.

Paredes a annoncé qu'il rencontrerait prochainement le sélectionneur Lionel Scaloni pour discuter officiellement de son avenir. Selon le joueur, il est très difficile de rester dans l'équipe dans la situation actuelle, et il prendra une décision finale après avoir pesé tous les éléments.

Un palmarès riche et des souvenirs

Si Leandro Paredes décide effectivement de quitter la sélection, il fera ses adieux avec un palmarès impressionnant. Il a été un membre clé de l'équipe victorieuse de la Coupe du Monde il y a quatre ans et a également soulevé la Copa América à deux reprises.

Néanmoins, il est clair que son dernier chapitre sous le maillot argentin restera marqué par les incidents regrettables du New Jersey. Il a souligné que l'héritage de Lionel Messi resterait éternel et, bien qu'ils aient pressenti que la finale serait son dernier match, il a admis qu'ils n'étaient pas préparés à de tels adieux.

Leandro ParedesArgentineLionel MessiCoupe du MondeGoal.com
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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