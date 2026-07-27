Angel Di Maria souhaite que Lionel Messi prolonge sa carrière

L'ancien joueur légendaire de l'équipe nationale d'argentine, Angel Di Maria, a souligné que le capitaine Lionel Messi devrait poursuivre sa carrière internationale aussi longtemps qu'il le désire. Selon Goal.com, l'ailier expérimenté a exprimé sa ferme conviction que l'attaquant de 39 ans est toujours à son meilleur niveau sportif et peut continuer à rendre service à l'Albiceleste pendant de nombreuses années. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après le match de Rosario Central contre Belgrano, l'ancien attaquant du Real Madrid et du PSG a exprimé des mots chaleureux au sujet de son coéquipier de longue date et ami. Selon lui, l'octuple Ballon d'or décide de son propre destin sur le terrain et ses capacités sont illimitées.

L'avenir de Lionel Messi et sa place en équipe nationale

Di Maria a souligné que Lionel Messi, même à 39 ans, a su prouver qu'il reste l'un des meilleurs joueurs du monde et qu'il préservera sa stature dans l'histoire. "Leo doit continuer à jouer aussi longtemps qu'il le souhaite. Je pense qu'il peut évoluer à haut niveau pendant encore de nombreuses années. Il n'a aucune limite", a déclaré Angel Di Maria à la presse.

Cependant, ces déclarations interviennent à un moment charnière pour l'équipe nationale. Auparavant, Leandro Paredes avait indiqué que Messi envisageait la finale de la Coupe du monde 2026 comme son tout dernier match sur la scène internationale.

Lionel Scaloni et l'avenir de la jeune génération

Outre l'avenir de Lionel Messi, Angel Di Maria a également insisté sur l'importance capitale de voir l'entraîneur principal Lionel Scaloni poursuivre son travail en sélection. Sous la houlette de Scaloni, l'équipe d'Argentine a traversé une période dorée en remportant quatre trophées majeurs, dont la Coupe du monde, deux Copa América et la Finalissima.

Di Maria a souligné que l'entraîneur constitue le pilier fondamental pour la nouvelle génération de footballeurs qui intègre l'équipe nationale. "Scaloni est le leader de l'équipe, j'espère qu'il restera pour le bien de tous. Il encadre parfaitement la nouvelle génération de jeunes joueurs qui émerge actuellement", a-t-il ajouté.

Le joueur a également reconnu que les victoires des dernières années ont apporté une immense joie au pays et que l'équipe s'est déjà forgée une place parmi les légendes du football.