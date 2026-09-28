Le nouveau mini-PC Sixunited WB81-H02, aussi compact qu'un smartphone, a été dévoilé

Dans le monde de la technologie moderne, la tendance à la miniaturisation des appareils atteint un nouveau palier. Lors du salon Intel Connection 2026, la société chinoise Sixunited a présenté le mini-PC ultra-compact WB81-H02, d'un volume de seulement 0,15 litre. Selon ixbt.com, cet appareil, dont les dimensions sont comparables à celles d'un smartphone classique, intègre la puissance d'un PC complet malgré son châssis réduit. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Ce mini-PC de nouvelle génération est équipé d'un puissant processeur Intel Core 7 de la famille Wildcat Lake. Le fabricant précise que les utilisateurs pourront choisir entre les modèles Core 7 350 ou Core 7 360 à six cœurs selon leurs besoins. Ce processeur haute performance fonctionne en tandem avec une mémoire vive LPDDR5X moderne et un disque SSD à interface PCIe 4.0 offrant une vitesse de lecture élevée.

De grandes capacités dans un petit boîtier

Bien que les dimensions de l'appareil soient assez petites pour tenir dans la paume de la main, les ingénieurs n'ont pas fait de compromis sur les ports et la connectivité. Le modèle WB81-H02 est équipé d'un port HDMI 2.1 pour connecter des périphériques et moniteurs modernes, de deux ports USB-C, d'un port USB-A complet et d'un connecteur Ethernet Gigabit pour une connexion filaire stable. L'appareil est également doté d'un module Wi-Fi 6 pour les réseaux sans fil.

Un autre aspect remarquable de l'appareil est sa prise en charge de la technologie USB Power Delivery. Cela permet aux utilisateurs de faire fonctionner le mini-PC à l'aide d'un simple chargeur de smartphone, sans avoir à chercher des adaptateurs spécifiques.

Date de sortie et prix restent confidentiels

Pour l'instant, Sixunited n'a pas fourni de détails précis sur le système de refroidissement de cet appareil unique. On suppose qu'un petit ventilateur ou un système de refroidissement passif est utilisé pour dissiper la chaleur générée par une telle combinaison de volume réduit et de processeur puissant, mais aucune confirmation officielle n'a été donnée.

De même, la date de commercialisation et le prix estimé du mini-PC Sixunited WB81-H02 n'ont pas encore été annoncés. Ces informations devraient être révélées ultérieurement.