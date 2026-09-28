Mariya Timofeyeva remporte le tournoi WTA 125 au Portugal

La joueuse de tennis ouzbèke Mariya Timofeyeva a remporté le titre du tournoi Eupago Porto Open — WTA 125 au Portugal.

En finale de la compétition organisée à Porto, Timofeyeva a affronté la représentante des États-Unis Reese Brantmeier . Lors d'un match ayant duré 2 heures et 38 minutes, Mariya s'est imposée en deux sets sur le score de 7:6, 6:2 .

Elle n'a laissé aucune chance à son adversaire en finale

Le premier set du duel entre les deux joueuses a été très disputé. Timofeyeva a pris l'avantage lors du tie-break pour remporter la manche.

Dans le deuxième set, la joueuse ouzbèke a pris totalement l'initiative et a conclu la rencontre en s'imposant 6:2.

Ainsi, Mariya Timofeyeva est devenue championne de l'Eupago Porto Openet a terminé la compétition au Portugal avec le trophée.

Cette victoire constitue l'un des résultats importants de la joueuse ouzbèke sur la scène internationale.