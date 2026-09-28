«Il a apporté un Coca de 2 litres» : un livreur reçoit plus de 40 000 dollars après un geste de gentillesse

·4·Monde
«Il a apporté un Coca de 2 litres» : un livreur reçoit plus de 40 000 dollars après un geste de gentillesse

À Boise, dans l'État de l'Idaho aux États-Unis, Den Simpson, un livreur de 68 ans travaillant pour Domino's, a vu une importante collecte de fonds organisée en sa faveur après un petit geste de gentillesse envers un client.

Il s'est avéré que le 27 mars, alors que Simpson livrait une commande, il a remarqué qu'il manquait le Coca-Cola light de deux litres prévu dans la commande du restaurant. Le livreur a tenté d'appeler le client pour lui proposer une autre boisson, mais l'appel est resté sans réponse.

Plutôt que de modifier la commande, Simpson s'est arrêté dans un magasin voisin, a acheté la boisson avec son propre argent et l'a livrée au client.

L'acte du livreur a été filmé par la caméra de surveillance de Brian Wilson, le client. Wilson a ensuite publié la vidéo sur TikTok. Il a expliqué que lui et sa femme souffraient de problèmes de vue, ce qui rendait difficile pour eux de se rendre au magasin pour acheter le produit manquant.

Après que la vidéo soit devenue virale sur les réseaux sociaux, Wilson a lancé une collecte de fonds GoFundMe pour Den Simpson. Au cours des huit premiers jours, plus de 40 000 dollars ont été récoltés pour le livreur. Par la suite, le montant des dons a continué d'augmenter, dépassant même les 100 000 dollars.

Ainsi, un simple geste pour livrer une boisson s'est transformé en un soutien financier inattendu pour le livreur de 68 ans, Den Simpson, qui prévoyait de prendre sa retraite prochainement.

Den SimpsonBoiseGoFundMeTikTokÉtats-Unis
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Découverte d'un minéral plus précieux que l'or qui secoue le monde : 145 dollars le millimètre !Découverte d'un minéral plus précieux que l'or qui secoue le monde : 145 dollars le millimètre !1 août 16:19Séoul exige des excuses de Kiev : un conflit secret autour des prisonniers de la RPDC !Séoul exige des excuses de Kiev : un conflit secret autour des prisonniers de la RPDC !Aujourd'hui 14:36Tension dans le détroit d'Ormuz : L'Iran intercepte 19 navires en deux jours (vidéo)Tension dans le détroit d'Ormuz : L'Iran intercepte 19 navires en deux jours (vidéo)Aujourd'hui 11:36Vengeance à 120 dollars : un comptable met le feu à un magasin et cause 2,7 millions de dollars de dégâts (vidéo)Vengeance à 120 dollars : un comptable met le feu à un magasin et cause 2,7 millions de dollars de dégâts (vidéo)Aujourd'hui 11:28Un homme arrêté pour avoir créé des images par intelligence artificielle avec Erdoğan et le ministre de la JusticeUn homme arrêté pour avoir créé des images par intelligence artificielle avec Erdoğan et le ministre de la JusticeAujourd'hui 11:13Un record établi en Turquie avec 6 840 litres de haricots cuisinésUn record établi en Turquie avec 6 840 litres de haricots cuisinésAujourd'hui 10:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils