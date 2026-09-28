«Il a apporté un Coca de 2 litres» : un livreur reçoit plus de 40 000 dollars après un geste de gentillesse

À Boise, dans l'État de l'Idaho aux États-Unis, Den Simpson, un livreur de 68 ans travaillant pour Domino's, a vu une importante collecte de fonds organisée en sa faveur après un petit geste de gentillesse envers un client.

Il s'est avéré que le 27 mars, alors que Simpson livrait une commande, il a remarqué qu'il manquait le Coca-Cola light de deux litres prévu dans la commande du restaurant. Le livreur a tenté d'appeler le client pour lui proposer une autre boisson, mais l'appel est resté sans réponse.

Plutôt que de modifier la commande, Simpson s'est arrêté dans un magasin voisin, a acheté la boisson avec son propre argent et l'a livrée au client.

L'acte du livreur a été filmé par la caméra de surveillance de Brian Wilson, le client. Wilson a ensuite publié la vidéo sur TikTok. Il a expliqué que lui et sa femme souffraient de problèmes de vue, ce qui rendait difficile pour eux de se rendre au magasin pour acheter le produit manquant.

Après que la vidéo soit devenue virale sur les réseaux sociaux, Wilson a lancé une collecte de fonds GoFundMe pour Den Simpson. Au cours des huit premiers jours, plus de 40 000 dollars ont été récoltés pour le livreur. Par la suite, le montant des dons a continué d'augmenter, dépassant même les 100 000 dollars.

Ainsi, un simple geste pour livrer une boisson s'est transformé en un soutien financier inattendu pour le livreur de 68 ans, Den Simpson, qui prévoyait de prendre sa retraite prochainement.