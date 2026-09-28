Un nouveau service de batterie lancé pour les Xiaomi 14 et 14 Pro

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Un nouveau service de batterie lancé pour les Xiaomi 14 et 14 Pro

Xiaomi a annoncé le lancement d'un service de mise à niveau spécial visant à augmenter la capacité de la batterie de ses smartphones phares, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro. Selon ixbt.com, cette initiative permet aux utilisateurs d'augmenter considérablement l'autonomie de leur appareil actuel sans avoir à en acheter un nouveau, ce qui est considéré comme une étape unique sur le marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau service devrait être disponible pour les utilisateurs sur la plateforme Xiaomi Mall à partir du 1er octobre de cette année. Bien que le prix standard du service soit de 189 yuans, l'entreprise a annoncé une remise spéciale de 20 % du 1er au 7 octobre. Cela permettra aux clients de bénéficier du service à des conditions encore plus avantageuses.

Quelle sera l'augmentation de la capacité de la batterie

Dans le cadre de ce service, après le remplacement de la batterie, les capacités énergétiques des smartphones seront considérablement étendues. Plus précisément, la capacité de la batterie du Xiaomi 14 standard passera de 4610 mAh à 4795 mAh. À titre de comparaison, pour les utilisateurs du Xiaomi 14 Pro, cet indicateur est encore plus élevé, passant de 4880 mAh à 5140 mAh.

Ainsi, les propriétaires de ces deux smartphones phares n'auront plus besoin d'acheter un nouveau téléphone pour augmenter l'autonomie de leur appareil. Cette approche permet non seulement d'économiser de l'argent, mais elle est également pertinente pour réduire les déchets technologiques.

Limitations et plans futurs

Cependant, le nouveau service ne s'applique pas encore à tous les modèles. Il a été précisé que le Xiaomi 14 Ultra n'est pas inclus dans le champ d'application du service pour le moment. Cette version premium est équipée dès le départ de la batterie avancée Jinshajiang, qui se distingue par une capacité augmentée de 300 mAh malgré un volume 8 % plus compact que les batteries de génération précédente.

Il n'y a pas encore d'informations précises sur le déploiement futur de ce service, actuellement lancé sur le marché chinois, pour les utilisateurs d'autres régions. Néanmoins, cette initiative de l'entreprise est reconnue comme une étape importante pour prolonger la durée de vie des smartphones et offrir plus de confort aux clients.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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