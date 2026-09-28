Présentation du Honor Life S3 : liseuse E Ink magnétique et ses fonctionnalités

La marque Honor a officiellement présenté le Honor Life S3, une nouvelle liseuse électronique portable conçue pour les besoins des utilisateurs modernes. Selon ixbt.com, ce gadget attire l'attention par son système de fixation magnétique unique, son poids ultra-léger et ses dimensions compactes, visant à offrir un confort accru aux lecteurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La principale caractéristique du nouvel appareil est sa capacité à se fixer magnétiquement au panneau arrière d'un smartphone. Le fabricant souligne que le gadget ne pèse que 61 grammes et a une épaisseur de 5,6 millimètres. Cette légèreté et cette finesse permettent de l'emporter partout au quotidien et de lire n'importe où.

Capacités techniques et caractéristiques de l'écran

Le Honor Life S3 est équipé d'un écran E Ink de 3,68 pouces, offrant une densité de pixels de 259 PPI. De plus, l'écran dispose d'une technologie d'éclairage doux qui réduit considérablement la fatigue oculaire, même lors de longues sessions de lecture. Le contrôle de l'appareil s'effectue via une surface tactile sensible dédiée.

Bien qu'il paraisse compact, le nouvel appareil offre également de bonnes performances en termes d'autonomie. Selon la source, le fabricant a indiqué que la batterie peut tenir jusqu'à 30 heures en mode lecture continue, jusqu'à une semaine après une charge complète et jusqu'à 20 jours en mode veille.

Mémoire, formats et politique tarifaire

Le transfert de livres vers l'appareil s'effectue via le réseau Wi-Fi 6 rapide, et l'application Honor Magic Space est utilisée pour télécharger les fichiers. Le gadget prend en charge les principaux formats de texte électronique, notamment EPUB, PDF, MOBI, DOC, DOCX et TXT. De plus, les utilisateurs ont la possibilité d'étendre la mémoire interne à l'aide d'une carte mémoire TF allant jusqu'à 1 TB.

Actuellement, le Honor Life S3 est disponible sur le marché chinois avec un prix de départ de 359 yuans. Aucune information précise n'a encore été communiquée concernant la sortie de ce gadget portable sur le marché mondial.