Présentation du Honor Life S3 : liseuse E Ink magnétique et ses fonctionnalités

·6·Technologie
Présentation du Honor Life S3 : liseuse E Ink magnétique et ses fonctionnalités

La marque Honor a officiellement présenté le Honor Life S3, une nouvelle liseuse électronique portable conçue pour les besoins des utilisateurs modernes. Selon ixbt.com, ce gadget attire l'attention par son système de fixation magnétique unique, son poids ultra-léger et ses dimensions compactes, visant à offrir un confort accru aux lecteurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La principale caractéristique du nouvel appareil est sa capacité à se fixer magnétiquement au panneau arrière d'un smartphone. Le fabricant souligne que le gadget ne pèse que 61 grammes et a une épaisseur de 5,6 millimètres. Cette légèreté et cette finesse permettent de l'emporter partout au quotidien et de lire n'importe où.

Capacités techniques et caractéristiques de l'écran

Le Honor Life S3 est équipé d'un écran E Ink de 3,68 pouces, offrant une densité de pixels de 259 PPI. De plus, l'écran dispose d'une technologie d'éclairage doux qui réduit considérablement la fatigue oculaire, même lors de longues sessions de lecture. Le contrôle de l'appareil s'effectue via une surface tactile sensible dédiée.

Bien qu'il paraisse compact, le nouvel appareil offre également de bonnes performances en termes d'autonomie. Selon la source, le fabricant a indiqué que la batterie peut tenir jusqu'à 30 heures en mode lecture continue, jusqu'à une semaine après une charge complète et jusqu'à 20 jours en mode veille.

Mémoire, formats et politique tarifaire

Le transfert de livres vers l'appareil s'effectue via le réseau Wi-Fi 6 rapide, et l'application Honor Magic Space est utilisée pour télécharger les fichiers. Le gadget prend en charge les principaux formats de texte électronique, notamment EPUB, PDF, MOBI, DOC, DOCX et TXT. De plus, les utilisateurs ont la possibilité d'étendre la mémoire interne à l'aide d'une carte mémoire TF allant jusqu'à 1 TB.

Actuellement, le Honor Life S3 est disponible sur le marché chinois avec un prix de départ de 359 yuans. Aucune information précise n'a encore été communiquée concernant la sortie de ce gadget portable sur le marché mondial.

HonorE InkGadgetsTechnologiesLiseuse
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Onyx Boox présente trois nouvelles liseuses sous Android 16Onyx Boox présente trois nouvelles liseuses sous Android 1616 septembre 18:26La montre connectée Honor Watch 6 Pro détecte les arrêts cardiaquesLa montre connectée Honor Watch 6 Pro détecte les arrêts cardiaques14 septembre 03:58La montre connectée Honor Watch 6 Pro sera commercialisée le 28 septembreLa montre connectée Honor Watch 6 Pro sera commercialisée le 28 septembre11 septembre 12:56La montre connectée Honor Watch 6 Pro intègre de nouvelles fonctions de santéLa montre connectée Honor Watch 6 Pro intègre de nouvelles fonctions de santé7 septembre 14:57Honor devrait présenter un nouvel appareil mystérieux en 2027Honor devrait présenter un nouvel appareil mystérieux en 202716 août 11:59L'édition spéciale du Honor Magic 9 Pro Max transformée en caméra professionnelleL'édition spéciale du Honor Magic 9 Pro Max transformée en caméra professionnelle23 septembre 12:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra