Axror Ziyodullayev champion d'Asie à Aichi-Nagoya

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Axror Ziyodullayev champion d'Asie à Aichi-Nagoya

La délégation ouzbèke a remporté une nouvelle médaille d'or aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Le membre de l'équipe nationale de Kurash, Axror Ziyodullayev, est devenu champion d'Asie dans la catégorie des -81 kg.

Ziyodullayev a battu tous ses adversaires tout au long de la compétition pour atteindre la finale. Dans le combat décisif, il a affronté le représentant iranien Ramin Ahmadzoda sur le tapis.

Démontrant tout son talent lors de la finale, le lutteur ouzbek a pris le dessus sur son adversaire iranien et est monté sur la plus haute marche du podium.

Un nouvel or pour les lutteurs

La victoire d'Axror Ziyodullayev ajoute une médaille d'or supplémentaire au compteur de la délégation ouzbèke.

De plus, son titre confirme la réussite continue des lutteurs ouzbeks à Aichi-Nagoya 2026.

Axror Ziyodullayev est champion des Jeux asiatiques ! Le drapeau de l'Ouzbékistan flotte une fois de plus sur la plus haute marche du podium !

Axror ZiyodullayevAichi-Nagoya-2026Délégation OuzbèkeJeux AsiatiquesKurash
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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