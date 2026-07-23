L'Ouzbékistan en passe d'établir un record historique à l'US Open

Pour la première fois dans l'histoire du tennis ouzbek, trois athlètes pourraient participer simultanément au tableau principal de l'US Open féminin. Kamilla Rakhimova et Maria Timofeeva à New York ont obtenu leur qualification directe, tandis que Polina Kudermetova est la première remplaçante pour intégrer le tableau principal.

Si l'une des participantes se retire, Kudermetova prendra sa place. Ce serait un nouveau résultat historique pour l'Ouzbékistan dans les tournois du Grand Chelem.

Rakhimova et Timofeeva qualifiées pour le tableau principal

Kamilla Rakhimova, 78e joueuse mondiale, a été officiellement inscrite sur la liste des participantes au tableau principal de l'US Open 2026.

Maria Timofeeva, classée 84e au classement WTA, entrera également directement dans le tableau principal sans passer par les qualifications.

Ainsi, l'Ouzbékistan est assuré d'avoir au moins deux représentantes dans le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison en simple dames.

Plus qu'une étape pour la troisième joueuse

Polina Kudermetova occupe actuellement la 111e place du classement mondial. Elle est la première sur la liste d'attente pour intégrer le tableau principal de l'US Open.

Cela signifie que si l'une des joueuses de la liste officielle se désiste pour blessure ou autre raison, sa place sera attribuée à Kudermetova.

Si cela se produit, ce sera la première fois dans l'histoire du tennis féminin ouzbek que trois athlètes participent au tableau principal d'un même US Open.

Un nouveau record pour l'Ouzbékistan

Jusqu'à présent, le nombre de tennismen et tenniswomen représentant l'Ouzbékistan lors d'une même édition de l'US Open n'avait jamais dépassé deux.

Par le passé, Denis Istomin et Akgul Amanmuradova ont représenté le pays simultanément. Cependant, la participation de trois joueuses ouzbèkes en simple dames lors d'un même tournoi n'a jamais été observée.

La présence conjointe de Rakhimova, Timofeeva et Kudermetova dans le tableau principal pourrait marquer un tournant pour le tennis national.

Les trois athlètes ont changé de nationalité sportive

Kamilla Rakhimova, Maria Timofeeva et Polina Kudermetova sont issues de l'école de tennis russe.

Elles ont d'abord concouru sous le drapeau russe lors de compétitions internationales, avant de changer de nationalité sportive pour représenter l'Ouzbékistan.

Leur classement mondial élevé augmente considérablement le nombre de représentants ouzbeks dans les tournois internationaux majeurs.

Quand commence l'US Open ?

L'US Open 2026 est prévu à New York du 23 août au 13 septembre.

Désormais, toute l'attention se porte sur l'intégration de Polina Kudermetova dans le tableau principal. Si cela se concrétise, le tennis ouzbek établira un record historique de participation à l'US Open.