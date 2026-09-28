Francesco Totti : Nous n'aurions pas gagné le Mondial 2006

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Francesco Totti : Nous n'aurions pas gagné le Mondial 2006

L'ancien attaquant de l'équipe nationale d'Italie, Francesco Totti, a affirmé que la victoire lors de la Coupe du Monde 2006 n'aurait pas été possible sans sa participation. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, le joueur légendaire a reconnu que sa participation au Mondial en Allemagne a été le tournant le plus important de sa carrière et a étendu son statut bien au-delà de la ville de Rome. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le joueur, qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football italien et du club de l'AS Roma, a rappelé que ce tournoi a considérablement renforcé sa réputation internationale. Le milieu offensif, connu pour sa loyauté envers les Giallorossi, a exprimé sa conviction que sa contribution a joué un rôle décisif dans le sacre mondial de son pays.

Blessure et dévouement sur le terrain

Lors de l'entretien, Totti a déclaré avec une pointe d'humour : « Si je n'avais pas joué, ils n'auraient pas gagné ce trophée ». Selon lui, la Coupe du Monde lui a donné la force de s'imposer et de devenir une figure importante en dehors de Rome. S'il n'avait remporté que des compétitions locales, sa renommée serait restée confinée à la capitale italienne.

Cependant, les affirmations du joueur ne sont pas sans fondement. Victime d'une fracture de la cheville gauche en février 2006 et ayant subi une lourde opération, Totti s'est battu avec acharnement pour revenir avant le Mondial estival. Malgré une condition physique incomplète, il a disputé six des sept matchs de l'équipe dirigée par l'entraîneur Marcello Lippi.

Performances efficaces durant le tournoi

Bien qu'il n'ait joué qu'à 40 % de ses capacités physiques, Francesco Totti a marqué 1 but et délivré 4 passes décisives durant le tournoi. Avec ces statistiques, il est devenu le meilleur passeur de la compétition, contribuant largement au succès de l'équipe.

Le joueur a également rappelé que le sommet de sa carrière se situait entre 2001 et 2008. Selon lui, son niveau de jeu et sa condition physique de l'époque étaient si élevés qu'ils posaient des difficultés même à ses adversaires.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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