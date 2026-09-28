Un dysfonctionnement détecté sur certains smartphones iPhone 18 Pro

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Un dysfonctionnement détecté sur certains smartphones iPhone 18 Pro

Les problèmes techniques rencontrés par les utilisateurs lors de l'utilisation des appareils phares de nouvelle génération suscitent toujours des débats dans le monde de la technologie. Selon le site ixbt.com, ces derniers temps, certains iPhone 18 Pro se plaignent de dysfonctionnements inattendus dans le fonctionnement de la fonction de reconnaissance faciale. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Selon les rapports diffusés sur les réseaux sociaux, ces smartphones se figent soudainement en cas d'échec de la reconnaissance faciale, puis redémarrent automatiquement. Cette situation provoque des désagréments lors de l'utilisation quotidienne et soulève des questions légitimes parmi les utilisateurs.

Causes du problème et réaction officielle

Les experts soulignent qu'il est courant d'observer divers petits bugs logiciels dans les mois suivant la sortie de nouveaux appareils mobiles sur le marché. Ces dysfonctionnements sont souvent liés à des scénarios d'utilisation spécifiques et leur résolution nécessite un certain temps.

À la fin du mois de septembre, Apple a confirmé que les représentants du service d'assistance officiel avaient reçu des signalements concernant ce problème. Selon les premières études menées par les spécialistes de l'entreprise, il a été déterminé que ce dysfonctionnement ne provient pas du matériel, mais du logiciel système.

Plans futurs

Actuellement, toutes les informations concernant l'erreur survenue ont été transmises au département d'ingénierie de l'entreprise. Les développeurs travaillent activement à la résolution de ce problème.

Il est prévu que les blocages lors de la reconnaissance faciale et les redémarrages automatiques soient entièrement résolus via la prochaine mise à jour du système d'exploitation. Il est conseillé aux utilisateurs d'attendre la mise à jour du système pour rétablir un fonctionnement stable.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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