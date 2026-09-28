Deux joueurs reçoivent un carton rouge à cause des cheveux de 1,5 mètre d'un adversaire : le joueur aux longs cheveux au centre de l'attention

Un incident inhabituel s'est produit sur un terrain de football lors d'un match de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Deux joueurs de l'équipe d'Antigua-et-Barbuda ont été sanctionnés d'un carton rouge pour avoir tiré les longs cheveux de l'attaquant adverse, Aedan Scipio.

Pendant le match, les cheveux de l'attaquant de l'équipe d'Anguilla, Aedan Scipio, ont attiré toute l'attention. La longueur de ses dreadlocks serait d'environ 1,5 mètre.

C'est précisément le fait de tirer ces cheveux qui a conduit à l'expulsion des joueurs d'Antigua-et-Barbuda.

Les deux joueurs ont reçu un carton rouge pour avoir tiré les cheveux de leur adversaire.

Malgré cet incident inhabituel, l'équipe d'Anguilla n'a pas réussi à prendre l'avantage. L'équipe d'Antigua-et-Barbuda a battu son adversaire 5-0. Le score n'a pas changé jusqu'à la fin du match.

Cet événement pourrait susciter l'intérêt des fans de football. Un geste aussi inhabituel que de tirer les cheveux d'un adversaire a conduit à l'expulsion de deux joueurs.