Motorola prépare un nouveau smartphone pliable au format large

Alors que le segment des appareils pliables sur le marché des smartphones ne cesse de croître, Motorola s'efforce de ne pas se laisser distancer par les tendances actuelles. Selon ixbt.com, la marque travaille sur un nouveau téléphone pliable doté d'un format plus large, dont les premières images ont déjà fuité sur Internet. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Les rendus publiés par Android Headlines sont basés sur les premières fuites, ce qui signifie que le design final de l'appareil pourrait légèrement différer. Néanmoins, ces images conceptuelles donnent une première impression de ce à quoi pourraient ressembler les futurs appareils phares de l'entreprise.

Spécifications techniques et dimensions

Selon la source, la nouvelle génération d'appareils sera équipée d'un écran principal agrandi de 6,92 pouces de diagonale. De plus, pour le confort des utilisateurs, un écran externe supplémentaire de 4,97 pouces est attendu, permettant une utilisation complète du smartphone même en position fermée.

Des informations plus précises sur les dimensions de l'appareil ont également été communiquées. Une fois ouvert, l'appareil mesure 149 × 110 × 5,8 mm. Lorsqu'il est plié, son épaisseur atteint 12,6 mm, avec une largeur et une hauteur respectives de 110 et 76 mm.

Design et palette de couleurs

Le module photo principal situé sur le panneau arrière comprend deux objectifs. Comme à son habitude, Motorola accorde une attention particulière à l'harmonie du design et des couleurs, et devrait utiliser la palette Pantone dans le cadre de son partenariat traditionnel.

Selon les rapports, les clients pourront acheter le nouveau modèle dans les coloris Pantone Coriander et Dark Botanical Garden, soit des tons brun clair et vert profond. Ces couleurs confèrent une allure encore plus attrayante à l'appareil.

À ce stade, les spécifications techniques exactes de ce nouvel appareil, notamment le processeur utilisé et s'il atteindra le niveau d'un véritable flagship, restent inconnues. Néanmoins, les observateurs de l'industrie s'attendent à ce que Motorola annonce officiellement les détails de ce modèle à l'avenir.