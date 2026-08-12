José Mourinho dévoile son époque au Real Madrid et son conflit avec Casillas

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José Mourinho dévoile son époque au Real Madrid et son conflit avec Casillas

Le célèbre entraîneur de football José Mourinho s’est une nouvelle fois remémoré les événements de l’une des périodes les plus mouvementées de sa carrière —Real Madridlorsqu’il dirigeait le club. Dans un documentaire diffusé sur Netflix, le technicien portugais a livré de nombreux détails sur ses premiers échanges au sein du club royal, les exigences des joueurs vedettes et les tensions apparues avec le capitaine Iker Casillas. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte le site.

Selon ixbt.com, le nouveau film met notamment en lumière l’arrivée de Mourinho au club madrilène en 2010 et son affrontement avec l’ambiance du vestiaire. L’entraîneur a souligné qu’à cette époque, les habitudes particulières et les privilèges des joueurs de l’équipe étaient totalement contraires à ses principes stricts en matière de discipline.

Les premiers échanges avec Iker Casillas

Selon José Mourinho, ses trois premiers échanges avec Iker Casillas ont suffi à révéler l’existence de graves problèmes à régler au sein de l’équipe. Le gardien expérimenté et capitaine a présenté plusieurs exigences particulières à l’entraîneur.

Casillas a notamment demandé que les joueurs de l’équipe nationale espagnole bénéficient de davantage de jours de repos. Il a également proposé de retarder les entraînements d’une heure en invoquant les embouteillages à Madrid et de se retrouver directement au stade avant les matchs, plutôt que de se réunir traditionnellement à l’hôtel.

Mourinho a déclaré à ce sujet : « J’ai rapidement compris qu’ils avaient été trop gâtés ». Cette citation illustre clairement l’état d’esprit du technicien à l’époque et sa philosophie de travail avec les vedettes.

Le Clásico et les tensions en équipe nationale

Le documentaire évoque également d’autres facteurs ayant contribué à détériorer les relations entre Mourinho et Casillas. Le conflit s’est notamment intensifié lorsque la tension des matchs entre le Real Madrid et le FC Barcelone a commencé à affecter l’ambiance au sein de l’équipe nationale espagnole.

À cette époque, Iker Casillas avait tenté de contacter le capitaine du FC Barcelone, Xavi Hernández, afin d’apaiser les relations entre les joueurs des deux équipes. Cette initiative avait provoqué la vive désapprobation de Mourinho et approfondi encore davantage l’affrontement entre l’entraîneur et son capitaine.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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