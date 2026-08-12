José Mourinho révèle les conflits au Real Madrid et le secret du vestiaire

Le célèbre entraîneur portugais José Mourinho s’est une nouvelle fois remémoré son passage au Real Madrid, l’une des périodes les plus mouvementées de sa carrière. Dans un nouveau documentaire diffusé sur Netflix, le technicien révèle des détails intéressants sur ses débuts au sein du club merengue, notamment sa relation avec le capitaine de l’équipe à l’époque, Iker Casillas, ainsi que sur l’atmosphère qui régnait dans le vestiaire. Cette période a été marquée par de violents affrontements, suivis de près non seulement par le football espagnol, mais aussi par l’ensemble du monde sportif européen. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Les premiers affrontements autour de la discipline

Selon le documentaire, Mourinho a compris dès ses premières réunions au Real Madrid que certaines habitudes de l’équipe lui étaient étrangères et totalement inacceptables. Il affirme que ses trois premiers échanges avec Iker Casillas ont fortement influencé sa vision des choses. Lors de leur première rencontre, le capitaine a demandé que les joueurs de l’équipe nationale espagnole bénéficient de davantage de jours de repos. Au cours du deuxième entretien, il a sollicité le report d’une heure de l’entraînement, invoquant les embouteillages à Madrid. La troisième demande concernait les rassemblements d’avant-match : l’équipe ne devait pas se réunir à l’hôtel, mais directement au stade.

Selon Mourinho, ce sont précisément ces demandes qui ont façonné sa première impression des joueurs. Après ces conversations, l’entraîneur portugais a conclu : « J’ai rapidement compris qu’ils étaient gâtés. » En 2010, lorsqu’il a pris les commandes du Real Madrid, le technicien expérimenté a hérité d’une équipe remplie de stars. À ses yeux, sa mission n’était pas d’apprendre aux joueurs à jouer au football, mais de leur inculquer une discipline stricte et une méthodologie commune.

La guerre avec Barcelone et les tensions en sélection

Le documentaire revient également sur les racines du célèbre conflit entre Mourinho et Casillas. Le désaccord s’est intensifié alors que la tension des Clasicos commençait à affecter négativement le groupe de l’équipe nationale espagnole. À cette époque, il a été révélé que le gardien Iker Casillas avait appelé le capitaine de Barcelone, Xavi Hernández, afin d’apaiser les relations entre les deux camps. Cet épisode a détérioré les rapports entre l’entraîneur et son capitaine.

Ce documentaire permet aux passionnés de football de mieux comprendre les événements en coulisses de cette époque, l’atmosphère tendue au sein du club et la philosophie de gestion particulière de l’entraîneur. Les révélations de Mourinho montrent une nouvelle fois, malgré les années écoulées, à quel point la rivalité entre le Real Madrid et Barcelone était complexe et impitoyable.