Dans le football européen, l'une des équipes qui attire tous les regards en ce début de saison par son jeu intense et ses résultats éclatants est le FC Barcelone. Selon Goal.com, les Catalans, dirigés par Hans-Dieter Flick, ont non seulement remporté leurs cinq premiers matchs de la saison, mais ont réussi à marquer au moins cinq buts dans quatre d'entre eux. Le dernier résultat a été encore plus marquant avec l'écrasante victoire 5-1 contre Feyenoord lors du match d'ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ce début de saison impressionnant du club catalan fait de l'équipe l'un des principaux prétendants sur la scène internationale. Il semble que l'objectif principal de cette saison ne soit pas seulement le championnat national, mais aussi d'atteindre la finale de la Ligue des champions, qui se déroulera au stade Metropolitano de Madrid, et de remporter le trophée. Malgré la concurrence de grands clubs européens comme le Real Madrid, Arsenal, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et l'Inter, le Barça affiche actuellement une vitesse supérieure.

Transferts et progression dans le jeu

La réussite actuelle de l'équipe doit beaucoup à un mercato intelligent. Les départs de joueurs comme Ferran Torres, Rashford et Lewandowski, parti à Chicago, n'ont posé aucun problème à l'équipe. Au contraire, l'arrivée de Gordon, Adeyemi et de Gabriel Jesus, déjà buteur après son entrée en jeu, a renforcé le potentiel offensif et offert une multitude d'options à l'entraîneur.

Cependant, selon les experts, le recrutement clé a été effectué au milieu de terrain. L'arrivée de Rodri, champion du monde et lauréat du Ballon d'Or 2024, a apporté un équilibre et une discipline parfaits au cœur du jeu. Le FC Barcelone avait besoin d'un joueur de ce profil depuis longtemps, et ce transfert a propulsé l'équipe à un tout autre niveau.

Le super début de saison de Raphinha et son évolution

Dans ce jeu brillant, l'ailier brésilien Raphinha est devenu l'un des protagonistes. Il a déjà marqué 8 buts lors des cinq premiers matchs de la saison. Dans l'histoire du club, seul Kocsis avait fait mieux avec 9 buts lors de la saison 1958-1959. Son doublé contre Feyenoord porte son total de buts en Ligue des champions à 21. Il occupe désormais la cinquième place des meilleurs buteurs du club dans cette compétition, derrière Lionel Messi (126), Suárez (25), Rivaldo (25) et Lewandowski (23).

La transition de Raphinha d'ailier à attaquant central rappelle à beaucoup Cristiano Ronaldo. Vitor Campelos, son ancien entraîneur à Vitória Guimarães, a souligné dans une interview accordée au journal Sport qu'il pourrait devenir un véritable numéro neuf, à l'image de Cristiano Ronaldo. L'entraîneur de Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, a également admis que, par son style de jeu, le FC Barcelone est actuellement la meilleure équipe du monde.