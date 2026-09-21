La première journée des XXe Jeux asiatiques, inaugurés solennellement à Nagoya, au Japon, a été marquée par des compétitions acharnées et des résultats inattendus. À l'issue des épreuves de la première journée, les athlètes de 27 pays du continent ont déjà réussi à remporter au moins une médaille. Comme prévu, la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont immédiatement pris la tête de la course aux médailles. Alors que la Chine s'est clairement hissée à la 1ère place avec 11 médailles d'or, le Japon, pays hôte, en a totalisé 6 et la Corée du Sud 4.

Cependant, la grande surprise de la journée est venue de la délégation de notre voisin, le Kazakhstan : ils ont stupéfié la communauté sportive en remportant 6 médailles dès le premier jour, dont 4 en or, alors que lors des précédents Jeux asiatiques, les Kazakhs n'avaient décroché leur première médaille qu'au quatrième jour. La première médaille de la délégation ouzbèke a été offerte par notre talentueux karatéka de 18 ans, Humoyunmirzo Halimov ; grâce à sa médaille d'argent, nos représentants partagent pour l'instant la 16e place avec le Qatar. Les autres représentants d'Asie centrale, le Kirghizistan et le Tadjikistan, ont chacun remporté une médaille de bronze.

Alors, ce départ fulgurant du Kazakhstan leur permettra-t-il de rester dans le top 4, et à quelle place les athlètes ouzbeks monteront-ils au classement général avec le début des épreuves de lutte, de boxe et de judo ?

« Pluie d'or et héroïsme de Halimov » : Chronique du 1er jour de Nagoya-2026

Événements clés et tournants de la première journée des XXe Jeux asiatiques :

Leadership absolu de la Chine : Les athlètes de l'Empire du Milieu ont récolté 11 médailles d'or, 6 d'argent et 3 de bronze (20 au total) dès le premier jour, s'emparant de la tête avec une large avance ;

Au Kazakhstan,une haute efficacité : Nos voisins ont atteint 4 finales et les ont toutes remportées (4 médailles d'or) — en cyclisme, Aleksey Lutsenko et Rinata Sultanova, et en karaté, Bigabil Jolaman et Sofiya Berulseva sont devenus champions d'Asie ;

L'argent historique de Humoyunmirzo Halimov : Le karatéka ouzbek de 18 ans a atteint la finale après des combats acharnés, inscrivant la première médaille de l'Ouzbékistan à Nagoya ;

Le retard des hôtes : Bien que le Japon soit à égalité avec la Chine en nombre total de médailles (20), il est presque deux fois moins bien classé en termes de qualité d'or (6) ;

Le rang de l'Asie centrale : Les équipes du Tadjikistan et du Kirghizistan sont également entrées activement dans la compétition, terminant la 1ère journée avec 1 médaille de bronze chacune.

Jeux asiatiques (Nagoya-2026) : Tableau des médailles à l'issue du 1er jour

Performances des pays leaders et des équipes d'Asie centrale :

Rang Pays / Délégation Or Argent Bronze Total 1 Chine 11 6 3 20 2 Japon (Hôte) 6 7 7 20 3 République de Corée 4 3 7 14 4 Kazakhstan 4 0 2 6 ... ... ... ... ... ... 16 Ouzbékistan 0 1 0 1 16 Qatar 0 1 0 1 22 Kirghizistan 0 0 1 1 22 Tadjikistan 0 0 1 1

Expertise sportive : Pourquoi ce n'est qu'un début et quand l'Ouzbékistan remontera-t-il ?

Analyse des commentateurs sportifs internationaux sur le départ à Nagoya :

Le bond phénoménal du Kazakhstan : La solide équipe du Kazakhstan en cyclisme et en karaté a donné des résultats maximaux le premier jour ; mais leur maintien dans le top 4 dépendra des prochaines épreuves de combat ;

L'avenir de Humoyunmirzo Halimov : Combattre en finale des Jeux asiatiques seniors à 18 ans et gagner l'argent prouve que la nouvelle génération de l'école de karaté ouzbèke est formée ;

La « réserve d'or » de l'Ouzbékistan est à venir : Les résultats du premier jour ne sont pas inquiétants ; les compétitions de boxe, judo, lutte libre et gréco-romaine, haltérophilie et taekwondo commencent à peine, là où les principales médailles d'or sont attendues ;

Duel Chine-Japon : Le fait que les hôtes remportent beaucoup d'argent et de bronze prépare le terrain pour que la Chine se distingue clairement en termes d'or.

La première journée des Jeux asiatiques de Nagoya a montré une compétition intense et de grandes victoires avec la participation des athlètes ouzbeks sont attendues.

Selon vous, l'équipe nationale d'Ouzbékistan pourra-t-elle entrer dans le top 5 au classement général de ces Jeux asiatiques ? Dans quel sport et de qui attendez-vous la première médaille d'or ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez les actualités sportives rapides sur Nagoya-2026 avec tous vos amis et fans !