Une nouvelle page glorieuse s'ouvre dans l'histoire du sport ouzbek, et plus particulièrement de l'école nationale de judo. Le célèbre expert géorgien Lasha Gudjedjiani, reconnu dans le monde du judo pour son génie tactique et sa capacité à former des champions, a été officiellement nommé entraîneur en chef de l'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan.

L'arrivée sur le tatami ouzbek de cet entraîneur expérimenté, qui a mené l'équipe nationale géorgienne sur le podium de deux Jeux Olympiques consécutifs, a suscité un grand écho non seulement dans notre pays, mais aussi dans le monde du judo international. Plus important encore, sous la direction du nouvel entraîneur, notre équipe nationale a démontré sa force dès sa première compétition majeure, se classant parmi les six meilleures nations sur 77 pays lors du tournoi « Lausanne Grand Slam 2026 » en Suisse. Le défi le plus stratégique et le plus important, les XXe Jeux asiatiques, attend désormais l'équipe.

Quels sont les résultats historiques obtenus par Gudjedjiani au cours de sa carrière, quel exploit les judokas ouzbeks ont-ils réalisé à Lausanne et que peuvent attendre les fans de cette nouvelle ère sous sa direction ?

Début réussi en Suisse : 5 médailles et un TOP 6 mondial

La première étape officielle de Lasha Gudjedjiani à la tête de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a commencé par un résultat significatif :

Succès au « Lausanne Grand Slam 2026 » : L'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan a participé avec succès à ce prestigieux tournoi du « Grand Chelem » en Suisse sous la direction de son nouvel entraîneur ;

Un total de 5 médailles : Nos judokas, en affrontant les meilleurs athlètes mondiaux, ont remporté 1 médaille d'or, 2 d'argent et 2 de bronze ;

6e place sur 77 pays : Dans le classement général par équipes, disputé entre les meilleures nations de la planète, les représentants de l'Ouzbékistan ont réussi à se hisser dans le prestigieux TOP 6 ;

Déclaration de la Fédération de judo d'Ouzbékistan : Le service de presse de la fédération nationale a informé le grand public de cette nomination historique et du début officiel de cette collaboration.

De Tokyo et Paris au titre mondial 2025 : qui est Gudjedjiani ?

Le parcours et le palmarès sportif du nouvel entraîneur montrent qu'il est l'un des experts les plus demandés au monde :

L'âge d'or avec l'équipe de Géorgie : Gudjedjiani a dirigé l'équipe nationale géorgienne du 1er décembre 2020 à juillet 2026, menant l'équipe vers des succès sans précédent ;

Podiums olympiques : Sous sa direction, l'équipe nationale géorgienne a remporté 1 médaille d'or et 3 d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ainsi qu'une médaille d'or et 2 d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ;

Titre mondial historique en 2025 : En 2025, sous sa direction, la Géorgie est devenue championne du monde absolue par équipes lors des championnats du monde de judo, signant un résultat historique ;

Expérience sportive personnelle : Lasha Gudjedjiani a également suivi une formation de haut niveau en tant qu'athlète, étant lui-même double médaillé aux championnats du monde.

En route pour les XXe Jeux asiatiques : l'objectif principal du tatami ouzbek

La riche expérience du nouvel entraîneur sera mise à profit pour porter le judo ouzbek vers de nouveaux sommets :

L'école des deux Olympiades : Les immenses succès obtenus lors de deux Jeux Olympiques consécutifs et la capacité à mener l'équipe au sommet sur le plan mental seront les piliers de Gudjedjiani pour son travail en Ouzbékistan ;

Objectif principal — le championnat continental : L'objectif le plus proche et décisif pour notre équipe nationale est d'obtenir une domination absolue lors des prochains XXe Jeux asiatiques ;

Processus de préparation en cours : Actuellement, l'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan se prépare intensément pour les stages d'entraînement et les compétitions sous la direction de l'expert géorgien.

Ce projet, qui combine le style de la meilleure école de judo européenne et l'intensité de la lutte nationale ouzbèke, ne manquera pas de découvrir de nouveaux champions sur les tatamis asiatiques et olympiques à l'avenir.

Selon vous, Lasha Gudjedjiani, entraîneur champion du monde et olympique, pourra-t-il mener les judokas ouzbeks au leadership par équipe lors des XXe Jeux asiatiques et des futures Olympiades ? Cette nomination était-elle la bonne décision pour le sport ouzbek ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse historique du sport ouzbek avec tous les passionnés de judo et vos proches !