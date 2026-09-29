Apple exhorte à mettre à jour les anciens systèmes d'exploitation en raison d'une faille de sécurité

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Apple exhorte à mettre à jour les anciens systèmes d'exploitation en raison d'une faille de sécurité

Apple a corrigé une vulnérabilité critique dans les systèmes d'exploitation iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26 pour iPhone, iPad et Mac. Selon les experts, cette faille de sécurité pourrait avoir été exploitée par des cybercriminels pour mener des attaques hautement sophistiquées contre des cibles spécifiques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique le média.

Selon TechCrunch, cette faille dangereuse a été découverte dans le moteur graphique principal qui gère l'interface utilisateur et les graphismes. Cette découverte importante a été réalisée par l'équipe de sécurité des produits de Meta. Les détails techniques de la vulnérabilité, officiellement répertoriée sous l'index CVE-2026-86950, n'ont pas été divulgués.

Risque lié au moteur graphique

En général, le moteur graphique d'un appareil dispose d'un accès étendu aux autres composants du système d'exploitation. Si une attaque est menée avec succès, les pirates pourraient potentiellement voler un large éventail de données personnelles sur l'appareil compromis. Cependant, les représentants d'Apple et de Meta n'ont pas commenté la manière dont cette faille a été identifiée ni combien d'utilisateurs ont été touchés.

Bien que cette erreur ait affecté les anciennes générations de systèmes d'exploitation d'Apple, elles restent largement utilisées. Selon les statistiques de l'entreprise, près de quatre propriétaires d'iPhone sur cinq continuent d'utiliser iOS 26. Les versions les plus récentes, iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, publiées au début du mois, sont exemptes de ce risque.

Nouvelles menaces zero-click

Peu avant l'annonce de ce correctif de sécurité, Apple avait déjà corrigé une autre faille critique, la CVE-2026-86869. Le centre de recherche en cybersécurité belge ironPeak a identifié cette erreur comme une vulnérabilité « zero-click » qui s'exécute via iMessage sans aucune interaction de l'utilisateur. De tels outils sont très prisés par les développeurs de logiciels espions.

Les chercheurs ont indiqué que ce code malveillant était capable de contourner la couche de protection d'iMessage pour prendre le contrôle de l'appareil. Apple a résolu ce problème via les nouveaux systèmes d'exploitation publiés en septembre et a exprimé sa gratitude aux auteurs de la recherche.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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