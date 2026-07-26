Quatre de nos boxeurs reviennent d'Erevan avec 4 médailles : Khabibullaev est champion !

Les boxeurs ouzbeks ont réalisé un parcours parfait lors du tournoi international organisé dans la capitale arménienne. Chacun des quatre représentants partis pour Erevan est monté sur le podium, et l'un d'eux a terminé la compétition en tant que champion.

Les quatre participants rentrent avec une médaille

Du 20 au 25 juillet, le tournoi international de boxe 'Yerevan Mayor Cup' pour seniors s'est déroulé dans la ville d'Erevan, en Arménie.

Quatre boxeurs ont défendu les couleurs de l'Ouzbékistan lors de la compétition. Fait remarquable, tous nos athlètes ont atteint les phases finales et remporté des médailles de différentes valeurs.

La délégation ouzbèke a terminé le tournoi avec 1 médaille d'or, 1 d'argent et 2 de bronze.

Toorabek Khabibullaev est sacré champion à Erevan

Monté sur le ring dans la catégorie des -90 kg, Toorabek Khabibullaev a dominé tous ses adversaires pour s'adjuger la médaille d'or.

Sa victoire a été le meilleur résultat de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de ce tournoi international.

Shakhzod Muzaffarov atteint la finale

Engagé dans la catégorie des -55 kg, Shakhzod Muzaffarov a atteint le combat décisif pour remporter la médaille d'argent.

Deux autres de nos boxeurs ont terminé la compétition avec une médaille de bronze :

-60 kg : Samandar Olimov — médaille de bronze ;

-70 kg : Ikboljon Kholdorov — médaille de bronze.

Qui composait la délégation ?

Les boxeurs ouzbeks ont été guidés tout au long du tournoi par l'entraîneur Nodir Gulamov.

De plus, l'arbitre ouzbek Asliddin Abdualimov a également officié lors du tournoi international.

Ces résultats ont été annoncés par la Fédération de boxe d'Ouzbékistan.

Selon vous,Lequel de ces boxeurs médaillés à Erevan pourra devenir champion lors des grandes compétitions internationales à l'avenir ?