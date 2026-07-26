Quatre de nos boxeurs reviennent d'Erevan avec 4 médailles : Khabibullaev est champion !

·65·Sport
Quatre de nos boxeurs reviennent d'Erevan avec 4 médailles : Khabibullaev est champion !

Les boxeurs ouzbeks ont réalisé un parcours parfait lors du tournoi international organisé dans la capitale arménienne. Chacun des quatre représentants partis pour Erevan est monté sur le podium, et l'un d'eux a terminé la compétition en tant que champion.

Les quatre participants rentrent avec une médaille

Du 20 au 25 juillet, le tournoi international de boxe 'Yerevan Mayor Cup' pour seniors s'est déroulé dans la ville d'Erevan, en Arménie.

Quatre boxeurs ont défendu les couleurs de l'Ouzbékistan lors de la compétition. Fait remarquable, tous nos athlètes ont atteint les phases finales et remporté des médailles de différentes valeurs.

La délégation ouzbèke a terminé le tournoi avec 1 médaille d'or, 1 d'argent et 2 de bronze.

Toorabek Khabibullaev est sacré champion à Erevan

Monté sur le ring dans la catégorie des -90 kg, Toorabek Khabibullaev a dominé tous ses adversaires pour s'adjuger la médaille d'or.

Sa victoire a été le meilleur résultat de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de ce tournoi international.

Shakhzod Muzaffarov atteint la finale

Engagé dans la catégorie des -55 kg, Shakhzod Muzaffarov a atteint le combat décisif pour remporter la médaille d'argent.

Deux autres de nos boxeurs ont terminé la compétition avec une médaille de bronze :

  • -60 kg : Samandar Olimov — médaille de bronze ;

  • -70 kg : Ikboljon Kholdorov — médaille de bronze.

Qui composait la délégation ?

Les boxeurs ouzbeks ont été guidés tout au long du tournoi par l'entraîneur Nodir Gulamov.

De plus, l'arbitre ouzbek Asliddin Abdualimov a également officié lors du tournoi international.

Ces résultats ont été annoncés par la Fédération de boxe d'Ouzbékistan.

Selon vous,Lequel de ces boxeurs médaillés à Erevan pourra devenir champion lors des grandes compétitions internationales à l'avenir ?

OuzbékistanErevanToorabek KhabibullaevArménieShakhzod Muzaffarov
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Eddie Howe exprime ses inquiétudes concernant le transfert de Bruno GuimarãesEddie Howe exprime ses inquiétudes concernant le transfert de Bruno GuimarãesAujourd'hui, 20:38L'Inter entame des négociations avec Tottenham pour le transfert de Cristian RomeroL'Inter entame des négociations avec Tottenham pour le transfert de Cristian RomeroAujourd'hui, 20:30Roberto De Zerbi continue de renforcer Tottenham : Les dépenses dépassent les 200 millions de livresRoberto De Zerbi continue de renforcer Tottenham : Les dépenses dépassent les 200 millions de livresAujourd'hui, 19:58Cristiano Ronaldo et le Portugal : Un nouvel ordre s'installe sous la direction de Jorge JesusCristiano Ronaldo et le Portugal : Un nouvel ordre s'installe sous la direction de Jorge JesusAujourd'hui, 19:55Barcelone souhaite prolonger Ferran Torres : le club ne dépassera pas ses limites financièresBarcelone souhaite prolonger Ferran Torres : le club ne dépassera pas ses limites financièresAujourd'hui, 19:36Joshua Zirkzee pourrait quitter Manchester United : la Juventus rejoint la course pour l'attaquantJoshua Zirkzee pourrait quitter Manchester United : la Juventus rejoint la course pour l'attaquantAujourd'hui, 19:14
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé