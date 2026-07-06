Les boxeurs ouzbeks débutent le Championnat d'Asie par des victoires

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Les boxeurs ouzbeks débutent le Championnat d'Asie par des victoires

Le Championnat d'Asie de boxe a débuté à Jakarta, en Indonésie. Lors de la première journée, les représentants de l'Ouzbékistan sont montés sur le ring, enregistrant trois victoires et une défaite.

Faryozbek Do‘smatov et Abdurahmon Mahmudjonov ont notamment battu leurs adversaires avec autorité sur le score de 5:0.

Amirbek Ismoilov a affronté le champion en titre

Notre représentant dans la catégorie des -50 kg (U23), Amirbek Ismoilov, a été le premier boxeur ouzbek à monter sur le ring.

Son adversaire était l'Indien Vishvanatan Suresh, champion d'Asie en titre chez les seniors. Dans un combat difficile et intense, Ismoilov s'est incliné 0:5 sur décision des juges.

Ergashev vainqueur après l'abandon de son adversaire

Dans la catégorie des -65 kg, Ilhomjon Ergashev a affronté le Qatari Faysal Muhammad.

Après le premier round, le représentant du Qatar a refusé de poursuivre le combat. Ainsi, la victoire a été attribuée au boxeur ouzbek, permettant à Ergashev de bien démarrer la compétition.

Victoire convaincante de Faryozbek Do‘smatov

Dans la catégorie des -55 kg (U23), Faryozbek Do‘smatov a affronté le Philippin Eljay Pamisa.

Le boxeur ouzbek a démontré sa supériorité technique et tactique tout au long du combat, battant son adversaire 5:0.

Ainsi, le jeune Do‘smatov a conclu son premier combat au Championnat d'Asie par une victoire éclatante.

Mahmudjonov n'a laissé aucune chance à son adversaire

Notre talentueux boxeur Abdurahmon Mahmudjonov, dans la catégorie des -60 kg, s'est mesuré au Mongol Dulguunsaixan Xarxu.

Dans un combat captivant, Mahmudjonov a dominé techniquement et tactiquement. Les juges ont déclaré le représentant ouzbek vainqueur à l'unanimité : 5:0.

Résultats de la première journée

Résultats des boxeurs ouzbeks lors de la première journée du Championnat d'Asie :

  • Amirbek Ismoilov — défaite, 0:5 ;

  • Ilhomjon Ergashev — victoire, abandon de l'adversaire ;

  • Faryozbek Do‘smatov — victoire, 5:0 ;

  • Abdurahmon Mahmudjonov — victoire, 5:0.

La Fédération de boxe d'Ouzbékistan a rapporté ces informations. La compétition à Jakarta se poursuit et de nouvelles victoires sont attendues de la part de nos boxeurs lors des prochaines étapes.

OuzbékistanJakartaIndonésieFaryozbek DusmatovAbdurahmon Mahmudjonov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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