Manchester City pourrait faire face à de lourdes sanctions sportives pour 115 chefs d'accusation

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Manchester City pourrait faire face à de lourdes sanctions sportives pour 115 chefs d'accusation

L'ancien président de Manchester City, David Bernstein, a déclaré que les amendes financières ne suffiraient pas pour le club anglais et que des mesures sévères affectant leur statut en Premier League sont nécessaires. Selon Goal.com, le club serait reconnu coupable de la majorité des 115 violations financières qui lui sont reprochées. C'est ce que rapporte Goal.com .

David Bernstein, qui a dirigé Manchester City de 1998 à 2003, a souligné lors d'une interview sur talkSPORT que, compte tenu des ressources financières illimitées du club, de simples amendes n'ont aucun sens. Selon lui, même des amendes se chiffrant en centaines de millions de livres sterling ne changeraient rien à la situation.

Sanctions sportives et retrait de points

L'ancien président insiste sur le fait que la sanction doit inévitablement affecter la position de l'équipe en Premier League. Si la méthode du retrait de points est appliquée, le timing et l'ampleur de la sanction seront cruciaux.

Selon les calculs de Bernstein, il faudrait retirer environ 80 points au début de la saison en cours pour compromettre le statut du club dans la ligue. Cela pourrait empêcher le club de sauver sa saison et entraîner une relégation dans une division inférieure.

Réaction des clubs rivaux et réclamations

Alors que Manchester City attend ses sanctions définitives, les clubs rivaux se préparent également à faire valoir leur responsabilité juridique. En particulier, Arsenal, Tottenham, Liverpool et Manchester United ont envoyé des notifications officielles, se réservant le droit de demander des compensations pour les revenus potentiels perdus en raison des violations financières. Le montant total de ces réclamations collectives pourrait atteindre 800 millions de livres sterling.

Au cours de la période concernée, Manchester City a remporté huit fois la Premier League, la Ligue des champions, ainsi que quatre fois la FA Cup et sept fois la League Cup.

Réponse officielle de la direction du club

Cependant, malgré ces graves accusations, le président du club, Khaldoon Al Mubarak, a publié samedi une déclaration ferme rejetant catégoriquement toutes les allégations. Al Mubarak a affirmé sa pleine confiance dans le fait que le club blanchira son nom et prouvera son innocence, soulignant également que ce processus n'a pas été équitable.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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