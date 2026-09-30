Manchester City pourrait faire face à de lourdes sanctions et à une exclusion du championnat

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Manchester City pourrait faire face à de lourdes sanctions et à une exclusion du championnat

Un événement sans précédent secoue le football anglais. Selon un communiqué officiel de la Premier League, le club de Manchester City a été reconnu coupable de graves violations des règles financières. Les accusations portant sur 115 infractions ont été confirmées, provoquant une onde de choc dans toute la communauté du football. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Aujourd'hui, une question brûlante préoccupe experts et supporters : quelle sanction attend le club dix fois champion de Premier League ? Les conséquences potentielles sont très lourdes, incluant des amendes colossales, des retraits de points, une interdiction de transfert et même une exclusion de la Premier League.

Les scénarios les plus extrêmes et le risque de relégation

Selon le journal Bild, le célèbre journaliste britannique Ben Jacobs a publié ses prévisions concernant le pire scénario. Selon lui, bien que cela semble difficile à mettre en œuvre, Manchester City pourrait être relégué jusqu'à la cinquième division du football anglais.

La radio et le site web Talksport ont également couvert ce scénario alarmant. L'English Football League (EFL), qui gère les trois divisions professionnelles sous la Premier League, s'est déclarée prête à coopérer étroitement avec la Premier League. En cas de mesures extrêmes, cela pourrait conduire à l'exclusion de Manchester City non seulement de la Premier League, mais de toutes les divisions de l'EFL.

Si une telle décision était prise, le célèbre club risquerait de disparaître complètement du football professionnel anglais. Le journaliste Ben Jacobs a souligné : « Selon mes informations, la Premier League demande un retrait de points sans précédent et envisage même la relégation de Manchester City dans une division inférieure ».

Il est clair que ces événements affecteront non seulement l'avenir du club, mais aussi tout le système financier et juridique du championnat anglais. La direction du club se prépare actuellement à défendre sa position face à cette situation.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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