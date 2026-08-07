Miralem Pjanić souhaite du succès à Kerim Alajbegović à la Juventus

Le club turinois de la Juventus a recruté à Leverkusen le jeune ailier talentueux Kerim Alajbegović, âgé de 18 ans, afin de renforcer son effectif. Ce transfert, réalisé pour 35 millions d’euros, a suscité un vif intérêt dans le monde du football et beaucoup attendent que le jeune joueur brille à l’avenir. Selon Goal.com, l’ancien milieu de terrain du club, Miralem Pjanić, est convaincu que son jeune compatriote peut suivre les traces de l’ancienne star Paulo Dybala et connaître un immense succès chez le géant italien. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Prêté la saison dernière en Bundesliga autrichienne, Kerim Alajbegović a attiré l’attention de tous par ses performances. En 28 matchs de championnat national, il a inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives. Il est également devenu le plus jeune joueur à inscrire plusieurs buts dans le championnat autrichien et le seul joueur de la compétition à avoir marqué cinq buts tout en réussissant plus de 50 dribbles.

La comparaison entre Pjanić et Dybala

Après avoir joué quatre saisons aux côtés de Paulo Dybala au sein du club turinois, Miralem Pjanić a salué le potentiel du jeune joueur dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport. Selon lui, il existe des similitudes concernant le montant du transfert et le profil des joueurs, mais le plus important sera ce que Kerim montrera sur le terrain.

Pjanić a déclaré : « Nous voulons que Kerim s’inspire de Paulo. Il s’agit d’un investissement d’un niveau similaire ; l’essentiel est ce qui se passera sur le terrain. Dybala a marqué beaucoup de buts et remporté des trophées avec la Juventus. Alajbegović n’en est qu’au début et doit rester humble, mais il possède suffisamment de potentiel pour mener une carrière de haut niveau. »

Performances remarquables et avertissements avec la Bosnie-Herzégovine

En plus de ses succès en club, Kerim Alajbegović a déjà eu l’occasion de se distinguer avec la sélection de Bosnie-Herzégovine lors de la Coupe du monde. Il a inscrit un but dans le tournoi et est devenu le leader de son pays au nombre de dribbles. Miralem Pjanić a toutefois rappelé au jeune joueur que la responsabilité de porter le maillot noir et blanc était très importante.

Le milieu de terrain expérimenté a souligné qu’il fallait respecter l’héritage laissé par les légendes du club : « Lorsque vous êtes à la Juventus, vous ressentez la responsabilité des champions qui ont porté ce maillot avant vous. Pour l’instant, le plus important est que Kerim apprenne mieux à connaître ses coéquipiers et qu’il apprenne rapidement l’italien, même si nous ne sommes pas si mauvais en langues. »