Paulo Dybala n'a pas pu assister au match d'adieu de l'équipe nationale d'Argentine

L'attaquant de la Roma, Paulo Dybala, a été confronté à un sérieux dilemme entre les intérêts du club et ceux de l'équipe nationale. Selon Goal.com, l'entraîneur des Romains, Gian Piero Gasperini, a strictement interdit à l'international argentin de se rendre à Buenos Aires pour assister au match d'adieu de Lionel Messi en sélection. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'Association du football argentin avait envoyé une invitation en tant qu'invité d'honneur à tous les vainqueurs de la Coupe du Monde 2022 pour le match contre le Bénin, prévu en octobre au stade « Estadio Monumental ». Cependant, le staff technique s'inquiète des longs vols intercontinentaux et de la perturbation du processus d'entraînement des joueurs.

La position ferme de l'entraîneur

Selon La Gazzetta dello Sport, la direction des « Giallorossi » et le staff technique privilégient le maintien de leur position de leader en Serie A et la récupération physique. Comme les hommes de Gian Piero Gasperini préparent le déplacement à Côme, l'entraîneur ne souhaite pas que ses joueurs manquent trois jours d'entraînement.

Le technicien craint que les joueurs ne subissent des vols épuisants de 14 heures et ne parviennent pas à récupérer physiquement avant des matchs cruciaux. En particulier, le voyage a été refusé en raison de l'approche du match contre Côme et de la rencontre de Ligue des Champions face au Real Madrid.

L'état émotionnel du joueur

Pour Paulo Dybala, décliner l'invitation à participer au match d'adieu d'une légende comme Lionel Messi est moralement très difficile. Selon certaines informations, le joueur souhaitait sincèrement assister, ne serait-ce que depuis les tribunes, au dernier match de « La Pulga » sous le maillot de l'« Albiceleste ».

Cependant, les obligations professionnelles et les devoirs envers le club ont prévalu. Bien que Dybala n'ait pas été appelé récemment dans l'équipe dirigée par Lionel Scaloni, il est devenu l'une des figures clés de la Roma cette saison, ayant délivré 4 passes décisives en 5 rencontres.

Afin de clarifier la situation, l'entraîneur Gian Piero Gasperini devrait s'entretenir personnellement avec le joueur lors de l'entraînement de mardi. Néanmoins, il est prévu que le veto initial de l'entraîneur reste en vigueur.