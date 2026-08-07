Le manchot sauvé parcourt 8 000 km pendant des années pour retrouver son sauveteur
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En 2011, le pêcheur brésilien Juan Pereira de Souza a trouvé sur la plage un manchot couvert de pétrole, aux portes de la mort. Il l’a nettoyé et soigné puis, une fois guéri, l’a baptisé Din-Dim avant de le relâcher en mer.
Mais le manchot n’est pas allé bien loin. Le jour même, il est revenu auprès de Juan.
Par la suite, Din-Dim est devenu célèbre pour se rendre chaque année vers les côtes de l’Argentine et du Chili, parcourir plus de 8 000 kilomètres, puis revenir à l’endroit où vit Juan.
Autre fait étonnant, Din-Dim ne laisse pas les autres s’approcher de lui ni le caresser. On dit qu’il n’accorde sa confiance qu’à Juan, celui qui l’a sauvé.
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