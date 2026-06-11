Starlink dans le ciel du Chili : Internet à 310 Mbit/s pour les hélicoptères

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Starlink dans le ciel du Chili : Internet à 310 Mbit/s pour les hélicoptères

Dans les zones reculées des chaînes de montagnes du sud du Chili, où les moyens de communication traditionnels sont pratiquement inexistants, les services d'hélicoptères ont commencé à utiliser l'Internet par satellite Starlink. Dans les conditions de la Patagonie et des Andes, où la construction d'infrastructures au sol est impossible, le réseau fournit une connexion haut débit stable, ce qui est crucial pour la sécurité aérienne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le Chili est resté l'un des principaux terrains d'essai pour le développement de Starlink depuis le lancement du service en 2021. Auparavant, cette technologie était utilisée pour connecter des écoles et des localités isolées. En novembre 2025, le pays a introduit la fonction Direct to Device, permettant aux smartphones de recevoir des signaux satellites directs pour les communications d'urgence.

Dans le secteur de l'aviation, le système a été adapté aux opérations des hélicoptères et officiellement approuvé pour une utilisation en vol. Selon l'entreprise, l'équipement peut résister aux vibrations, aux changements de température et aux charges qui surviennent lors de l'exploitation des hélicoptères. Le système garantit des vitesses allant jusqu'à 310 Mbit/s et une latence inférieure à 99 ms.

Pour les équipages, cela signifie la possibilité de recevoir des données météorologiques en temps réel, de coordonner les opérations et de passer des appels vidéo. Il convient de noter que Starlink a déjà réussi à attirer 11 nouvelles compagnies aériennes sur son réseau rien qu'en 2026, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial de l'aviation.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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