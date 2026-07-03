Inquiétude des scientifiques : record de température dans l'océan mondial

La température de l'eau de l'océan mondial a encore battu un record historique. Selon les experts, il ne s'agit pas seulement d'un record climatique de plus, mais de l'un des signes importants de l'intensification des processus de réchauffement climatique global.

Copernicus Marine Service selon les données, en juin de cette année, la température moyenne de la surface de l'océan mondial a atteint 21,0 degrés. Cet indicateur est supérieur aux records précédents enregistrés à la même période en 2023 et 2024.

Les experts ont indiqué que les températures les plus élevées ont été observées dans les régions tropicales et subtropicales de l'océan Pacifique, autour des côtes du Chili et de la Californie, dans la partie subtropicale de l'Atlantique Nord et sur les côtes de l'ouest de l'Europe.

Selon le rapport, au cours des six premiers mois de 2026, la température moyenne de l'océan mondial était de 20,94 degrés, ce qui constitue le deuxième résultat le plus élevé de l'histoire des observations.

La situation est également remarquable en Méditerranée. De janvier à juin, la température moyenne de l'eau a atteint 18,07 degrés. En juin, la surface de la mer s'est réchauffée jusqu'à 24,3 degrés, enregistrant l'indicateur le plus élevé des observations pluriannuelles.

Selon les calculs des scientifiques, les vagues de chaleur ont affecté depuis le début de l'année près de 82 %de la surface de l'océan mondial. C'est pourquoi il est crucial de surveiller en permanence et avec une haute précision les changements dans les océans.

Les experts désignent comme l'un des principaux facteurs de ce processus le phénomène climatique El Niño . Il se caractérise par un réchauffement anormal de la température de l'eau dans les parties centrale et orientale de l'océan Pacifique et influence le système météorologique mondial.

Les océanologues soulignent que l'océan absorbe la majeure partie de l'énergie thermique excédentaire de la Terre. Par conséquent, tout changement brusque de la température de l'eau est un indicateur important des processus en cours dans le climat mondial.