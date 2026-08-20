Bernardo Silva prêt à jouer avec Kylian Mbappe au Real Madrid

Le milieu de terrain expérimenté Bernardo Silva a achevé avec succès sa préparation d’avant-saison et se prépare activement à ses débuts en Liga sous les couleurs du Real Madrid. Le Portugais s’est rapidement adapté à sa nouvelle équipe et s’apprête à écrire une nouvelle page de sa carrière sportive dans la capitale espagnole. Lors de la prochaine journée de Liga, le club madrilène se déplacera pour affronter l’Espanyol. À ce sujet, Goal.com a rapporté.

Selon Goal.com, le transfert de Bernardo Silva au club madrilène lui offre la possibilité de rejouer dans la même équipe que son ancien coéquipier Kylian Mbappe. Les deux joueurs avaient auparavant formé un duo remarquable à Monaco. Revenant sur leurs deux années passées ensemble au sein du club français, Silva a souligné qu’ils étaient tous deux très jeunes à l’époque.

La collaboration à Monaco et de nouvelles opportunités

Dans une interview accordée au site officiel du Real Madrid, Bernardo Silva a évoqué ses souvenirs avec l’attaquant français ainsi que leurs projets pour l’avenir. Selon lui, même si Mbappe et lui étaient très jeunes à l’époque, ils avaient réussi à créer une forte connexion sur le terrain. Ces dernières années, ils s’étaient affrontés en tant que rivaux en Ligue des champions et avec leurs sélections nationales, mais ils sont désormais réunis sous le même maillot.

Silva a tenu des propos élogieux sur son coéquipier, le décrivant comme un joueur exceptionnel capable à lui seul de décider du sort d’un match. Kylian apporte énormément à l’équipe à chaque rencontre grâce à ses buts et aux occasions qu’il crée, a ajouté le milieu de terrain portugais. Ils ambitionnent de renouer avec leur ancienne complicité de Monaco et d’offrir de nombreuses joies aux supporters du club royal.

La course au titre et le match contre l’Espanyol

En déplacement en Catalogne, le Real Madrid mesure parfaitement les exigences du football espagnol. Silva a souligné que chaque point valait son pesant d’or dans la course au titre et qu’une victoire contre l’Espanyol était essentielle. Sachant qu’il ne peut pas se permettre de perdre trop de points pour remporter la Liga, le club doit aborder chaque match avec le même sérieux.

Selon le milieu de terrain expérimenté, les matches contre les équipes de milieu de tableau sont aussi importants que les affiches face aux grands clubs. Le Real Madrid entamera la saison avec ambition et fera tout pour prendre les trois points dès sa première rencontre. Ce sera l’un de ses premiers grands tests sur le long et difficile chemin du championnat d’Espagne.