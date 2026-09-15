Le célèbre super-agent Jorge Mendes a fermement affirmé que la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, est actuellement le meilleur joueur du monde et qu'il mérite le Ballon d'Or 2026. Selon Goal.com, l'agent portugais a désigné son protégé comme le principal favori pour ce trophée lors d'une discussion avec la presse après une rencontre avec le président du FC Barcelone, Joan Laporta. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations relayées par A Bola, Jorge Mendes a insisté à plusieurs reprises, en répondant aux questions des journalistes à la sortie d'un dîner, sur le fait que Lamine Yamal mérite ce prix plus que quiconque. Selon lui, le jeune ailier est incontestablement le meilleur joueur de la planète à l'heure actuelle.

Lamine Yamal et ses ambitions

Le joueur lui-même n'avait pas caché sa grande confiance lors d'une précédente interview accordée à Universo Valdano. Le produit de La Masia avait ouvertement déclaré qu'en tant que meilleur joueur du monde, seuls lui et Kylian Mbappé pouvaient rivaliser, et qu'au vu de ses résultats cette saison, il devrait remporter ce prix.

Les experts et les fans reconnaissent que les statistiques et le jeu de Yamal la saison dernière sont vraiment impressionnants. Il a connu un immense succès tant en club qu'en équipe nationale, contribuant largement aux victoires de ses équipes par ses actions éclatantes.

Résultats de la saison et trophées prestigieux

Au cours de la saison dernière, le jeune talent a remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne avec le FC Barcelone. Il a également obtenu des victoires importantes avec l'équipe nationale d'Espagne, totalisant 24 buts et 18 passes décisives.

De telles performances individuelles et les trophées collectifs remportés renforcent la position de Yamal dans la course au Ballon d'Or. Sa rivalité avec Kylian Mbappé est déjà devenue l'une des confrontations les plus passionnantes du monde du football.

Rappelons que le vainqueur du Ballon d'Or 2026 sera annoncé lors d'une cérémonie solennelle qui se tiendra le 26 octobre à Londres. Cette 70e édition est également historique car elle se déroulera pour la première fois en dehors de Paris.