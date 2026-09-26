Sitora Turdibekova entame les Jeux asiatiques par une victoire convaincante

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Sitora Turdibekova entame les Jeux asiatiques par une victoire convaincante

Les membres de la délégation ouzbèke poursuivent leurs performances aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Nagoya-Aichi, au Japon. En boxe, Sitora Turdibekova, engagée dans la catégorie des 60 kg, a conclu son premier combat par une victoire convaincante, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale.

La boxeuse ouzbèke a affronté la Vietnamienne Ha Thi Linh lors des huitièmes de finale. Ayant conservé l'initiative tout au long du combat, Turdibekova s'est imposée à l'unanimité des juges sur le score de 5:0 .

Turdibekova a dominé son adversaire dès son premier combat

Dans la catégorie des 60 kg, Sitora Turdibekova a été active dès les premières minutes du combat.

La représentante de l'Ouzbékistan a imposé son style à son adversaire, prenant l'avantage aux points. À la fin du combat, les juges ont déclaré Turdibekova vainqueur à l'unanimité.

5:0 — la première victoire de Sitora Turdibekova aux Jeux asiatiques.

Ce résultat lui ouvre les portes des quarts de finale de la compétition.

Place aux quarts de finale

Après avoir battu Ha Thi Linh, Sitora Turdibekova montera désormais sur le ring pour le quart de finale dans la catégorie des 60 kg.

La lutte pour les médailles aux Jeux asiatiques entre dans sa phase la plus intense à partir des prochains tours. Par conséquent, le prochain combat sera l'un des tests les plus importants pour Turdibekova dans cette compétition.

Si la boxeuse ouzbèke maintient la même assurance lors de son prochain combat, elle renforcera ses chances de décrocher une médaille.

Un nouveau départ important pour la boxe ouzbèke

L'école de boxe ouzbèke a toujours été au centre de l'attention lors des Jeux asiatiques. À Nagoya-Aichi, les membres de l'équipe nationale ont pour mission d'obtenir des résultats élevés.

Sitora Turdibekova a commencé la compétition avec succès. Sa victoire 5:0 en huitièmes de finale lui apporte non seulement une qualification pour les quarts, mais aussi une confiance précieuse pour la suite.

Désormais, toute l'attention est portée sur le quart de finale des 60 kg. La quête de médaille de Turdibekova aux Jeux asiatiques se poursuit.

Sitora TurdibekovaJeux asiatiquesNagoya-AichiBoxe60 kg
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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