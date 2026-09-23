Tableau des quarts de finale : La phase de groupes des Jeux asiatiques s'achève en apothéose

Le tournoi de football des XXe Jeux asiatiques, qui se déroule sur les pelouses japonaises, a conclu sa phase de groupes avec des drames inattendus et des sensations majeures. Les rencontres de la 3e journée, le 23 septembre, ont particulièrement secoué le football continental : dans le groupe B, l'Iran, l'un des favoris, a subi une défaite humiliante 1:4 face à la RPDC (Corée du Nord), se voyant éliminé de la course aux play-offs. La Chine, grâce à un match nul 0:0 contre les EAU, a terminé en tête du groupe avec 5 points et s'est qualifiée pour les quarts de finale.

Par ailleurs, dans le groupe A, le Japon, pays hôte, a battu la Thaïlande 3:0, réalisant un sans-faute avec 9 points. Le Kirghizistan a largement dominé Hong Kong 4:0 pour ses adieux aux Jeux asiatiques. Plus important encore, tous les duels des quarts de finale et le calendrier sont désormais fixés. L'équipe olympique d'Ouzbékistan affrontera un autre géant continental le 25 septembre à 10h00 pour une place en demi-finale : l'Arabie saoudite dans un match décisif et sans concession.

Jusqu'où ira le parcours sensationnel de la Corée du Nord ? Comment l'Ouzbékistan l'Arabie saoudite franchira-t-il cet obstacle et qui sont les favoris pour les médailles ?

« Sensation de la RPDC, fiasco de l'Iran et choc de l'Ouzbékistan » : les 5 points clés de la 3e journée

Faits marquants de la phase de groupes des Jeux asiatiques :

Défaite inattendue de l'Iran : La RPDC a écrasé l'Iran 4:1, éliminant l'un des favoris de la compétition sans passer par les play-offs ;

L'adversaire de l'Ouzbékistan est connu : Notre équipe olympique affrontera l'Arabie saouditele 25 septembre à 10h00 pour une place en demi-finale ;

Le parcours sans faute du Japon : Les hôtes ont battu la Thaïlande 3:0, terminant leaders incontestés du groupe avec 9 points ;

La Chine en tête : Le nul 0:0 contre les EAU a permis aux Chinois de remporter le groupe B et d'affronter la Thaïlande ;

La note victorieuse du Kirghizistan : Les joueurs kirghizes ont conclu leur participation par une large victoire 4:0 contre Hong Kong.

Jeux asiatiques 2026 : Résultats de la 3e journée et tableau complet des quarts de finale

Derniers matchs de groupe et calendrier des 1/4 de finale :

Groupe et phase Rencontre et résultat Buteurs et faits Groupe A Japon — Thaïlande 3:0 Nakajima (31), Kosugi (47), Ishi (48) — Japon 1er avec 9 points Groupe A Kirghizistan — Hong Kong 4:0 Omarov (7), Madanov (22), Abdujaparov (63), Nematov (86) Groupe B Iran — RPDC 1:4 Ri Song Hung (17, csc) — Cho Kuk (41), Ra (44, 51), Chung Song (68) — L'Iran est éliminé Groupe B Chine — EAU 0:0 La Chine assure la 1ère place avec 5 points QUARTS DE FINALE (25 septembre) 10:00. Ouzbékistan — Arabie saoudite L'affiche du jour : Choc entre l'Asie centrale et le Golfe Persique QUARTS DE FINALE (25 septembre) 15:30. Corée du Sud — Vietnam Duel entre un géant continental et la surprise d'Asie du Sud-Est QUARTS DE FINALE (26 septembre) 11:00. Chine — Thaïlande Vitesse sur les ailes et combat physique QUARTS DE FINALE (26 septembre) 15:30. Japon — RPDC Derby entre les hôtes et la révélation du tournoi

Expertise footballistique et analyse tactique : comment l'Ouzbékistan peut-il percer la défense saoudienne ?

Conclusions des experts et analystes du football asiatique :

Le facteur Arabie saoudite et la rude concurrence : Les Saoudiens sont une équipe techniquement et tactiquement parfaite, capable de conclure avec sang-froid ; pour le match de 10h00, nos joueurs devront faire preuve d'une concentration maximale et d'un pressing actif dès les premières minutes ;

La sensation terrifiante de la RPDC : Le fait que la Corée du Nord ait marqué 4 buts contre une équipe physiquement robuste comme l'Iran montre leur rythme et leur discipline ; ils seront un casse-tête pour le Japon en quarts de finale ;

La voie ouverte de l'Ouzbékistan vers les médailles : L'élimination de l'Iran et la configuration du tableau sont une opportunité historique ; si l'obstacle saoudien est franchi, la demi-finale et le titre des Jeux asiatiques se rapprochent ;

Temps de récupération réduit : Les équipes ont eu très peu de repos entre la phase de groupes et les play-offs ; la profondeur du banc et les décisions de rotation des entraîneurs joueront un rôle décisif.

L'équipe olympique d'Ouzbékistan se prépare à prouver une fois de plus son potentiel de leader continental face à l'Arabie saoudite le 25 septembre.

Selon vous, sur quel score l'Ouzbékistan battra-t-il l'Arabie saoudite pour atteindre les demi-finales ? Considérez-vous la victoire 4:1 de la RPDC sur l'Iran comme un hasard ou l'émergence d'une nouvelle force ? Laissez vos pronostics en commentaires et partagez cet article sur le parcours de notre équipe nationale !