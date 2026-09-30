Demi-finale des Jeux asiatiques : L'Ouzbékistan mène contre le Japon grâce à un but rapide (vidéo)

Dans le choc intense de la deuxième demi-finale du tournoi de football des Jeux asiatiques, Ouzbékistan U-23 l'équipe nationale affronte le Japon U-23, l'un des grands favoris du continent. Dès les premières minutes de cette rencontre cruciale, débutée à 15h30 heure de Tachkent, nos représentants ont montré un jeu offensif actif et ont réussi à ouvrir le score.

À la 8e minute, Sardor Bahromov a profité d'une faille dans la défense adverse pour tromper le gardien japonais et donner l'avantage aux « Loups blancs » (1:0). Après ce but, nos joueurs, menés par le capitaine Muhammadali O‘rinboyev, n'ont pas perdu l'initiative, repoussant la pression d'un adversaire redoutable grâce à une défense disciplinée et des contre-attaques rapides. À cet instant, la première mi-temps se poursuit avec une grande intensité.

« But à la 8e minute, combat pour la finale et coup dur pour les Japonais » : Les 5 points clés de la demi-finale

Faits marquants du match entre les équipes de jeunes d'Ouzbékistan et du Japon :

Demi-finale décisive des Jeux asiatiques : L'équipe gagnante se qualifie directement pour la finale et la médaille d'or ;

But rapide de Sardor Bahromov : Nos représentants ont conclu une belle attaque par un but dès la 8e minute, déstabilisant l'adversaire ;

Avantage au score (1:0) : Ouzbékistan U-23 l'équipe maintient solidement son avance tout au long de la première mi-temps ;

Un onze de départ solide sur le terrain : Le staff technique a aligné un onze optimal mené par le capitaine O‘rinboyev, Fayzullayev et Muratbayev ;

Coup d'envoi à 15h30 (heure de Tachkent) : La rencontre a débuté à 15h30 heure locale, et la première mi-temps se dispute actuellement avec beaucoup d'intensité.

Protocole et compositions de la demi-finale Ouzbékistan U-23 — Japon U-23

Paramètres du match, buteur et tableaux des compositions :

Compétition et critères Équipe nationale d'Ouzbékistan U-23 Équipe nationale du Japon U-23 Score actuel (1re mi-temps) 1 : 0 (avantage) 0 : 1 (en retard) But marqué et minute Sardor Bahromov (8e minute) Aucun but marqué Heure de début du match 15h30 heure de Tachkent Match en cours Composition de départ (11 titulaires) 21. Muratbayev, 2. Xamidov, 3. Murtazoyev, 4. Rizaqulov, 7. Bahramov, 9. Saidnurullayev, 10. O‘rinboyev (c), 11. Jumayev, 13. To‘lqinbekov, 14. Fayzullayev, 19. Karimov Forces principales de l'équipe de jeunes du Japon Joueurs remplaçants Murkayev, Hushvaqtov, Xayrullayev, Rustamov, Reimov, Abdurahmonov, O‘rmonjonov, Abdullayev, Ibraimov, Shodiboyev Banc adverse Importance stratégique du match Finale des Jeux asiatiques et chemin direct vers la médaille d'or Risque d'élimination ou match pour la 3e place

Expertise tactique : Pourquoi le but rapide contre le Japon a été le facteur décisif ?

Conclusions des experts en football, analystes tactiques et commentateurs :

« Un coup précoce qui brise la discipline japonaise » : L'équipe de jeunes du Japon a l'habitude de contrôler le ballon et de dicter le rythme ; le but marqué par Bahromov à la 8e minute a ruiné les plans tactiques initiaux de l'adversaire et l'a forcé à se précipiter ;

Pressing discipliné et prudence : Après avoir pris l'avantage, nos représentants ne se sont pas repliés en défense, mais exercent un pressing dense au milieu de terrain ; la solidité de la ligne défensive devant Muratbayev et la neutralisation des ailiers rapides adverses sont la clé du match ;

Potentiel du banc pour la seconde période : La présence sur le banc ouzbek de joueurs rapides et offensifs comme Hushvaqtov, Abdurahmonov et Shodiboyev permet de maintenir le rythme en seconde période et de punir à nouveau la défense japonaise fatiguée en contre-attaque.

Selon vous, l'équipe d'Ouzbékistan U-23 pourra-t-elle conserver ce score victorieux contre le Japon jusqu'à la fin et se qualifier pour la finale des Jeux asiatiques ? Combien de buts supplémentaires et quel score final prévoyez-vous pour cette demi-finale tendue ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse avec tous les fans de football !