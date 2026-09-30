Un téléphone découvert dans un poisson : une trouvaille insolite en Chine

En Chine, des personnes nettoyant un gros poisson de rivière ont fait une découverte inattendue. Un téléphone portable a été trouvé à l'intérieur du poisson. La manière dont l'appareil s'est retrouvé dans l'organisme du poisson reste pour l'instant inconnue.

Une vidéo montrant la découverte du téléphone lors du nettoyage du poisson est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont vu cette scène insolite cherchent naturellement une réponse à une question : comment le poisson a-t-il pu avaler un téléphone ?

La durée pendant laquelle le téléphone est resté dans l'eau et la façon dont le poisson l'a avalé restent inconnues. La découverte d'un objet aussi inhabituel qu'un téléphone à l'intérieur d'un poisson rend l'affaire encore plus intrigante. Les internautes qui ont visionné la vidéo avancent diverses théories sur la manière dont le poisson a pu ingérer l'appareil.

Cependant, tant que tous les détails de l'incident ne seront pas officiellement confirmés, il est difficile de tirer une conclusion précise sur la façon dont le téléphone s'est retrouvé à l'intérieur du poisson.