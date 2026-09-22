L'Ouzbékistan U-23 affrontera l'Arabie saoudite en quarts de finale

Le tournoi de football des Jeux asiatiques entre dans une phase décisive. Dans le match phare de la dernière journée du groupe « D », la République de Corée et l'Arabie saoudite se sont affrontées, et les joueurs coréens ont remporté une victoire convaincante 2-0, prenant ainsi la tête du groupe. Suite à ce résultat, les affiches des quarts de finale sont officiellement connues : l'équipe dirigée par Ravshan Haydarov, qui a terminé la phase de groupes avec un bilan parfait de 3 victoires en 3 matchs, l'Ouzbékistan U-23 affrontera l'Arabie saouditepour une place en demi-finale. Ce choc crucial entre deux grandes écoles de football du continent débutera le 25 septembre à 10h00, heure de Tachkent, au stade « Mizuho » au Japon. Le vainqueur de ce duel poursuivra sa quête de médailles en demi-finale.

Alors, les joueurs ouzbeks, qui n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires en phase de groupes, pourront-ils briser la résistance saoudienne ? Quel sera l'atout tactique de l'équipe de Ravshan Haydarov pour atteindre les demi-finales et qui sortira vainqueur de ce match difficile au « Mizuho » ?

« Victoire coréenne, obstacle saoudien et choc au Mizuho » : 5 points clés avant le match

Faits et informations importants avant les quarts de finale :

La domination coréenne : La Corée du Sud a battu l'Arabie saoudite 2-0 et a pris la 1ère place du groupe « D » ;

L'adversaire de l'Ouzbékistan est connu : L'Arabie saoudite, 2ème du groupe, sera l'adversaire de l'Ouzbékistan U-23 en quarts de finale ;

Bataille pour une place en demi-finale : L'équipe qui remportera ce match se qualifiera directement pour les demi-finales des Jeux asiatiques ;

Heure et stade du match : La rencontre aura lieu le 25 septembre à 10h00, heure de Tachkent, à l'arène « Mizuho » ;

Série parfaite pour nos représentants : L'Ouzbékistan U-23 a remporté ses 3 matchs de groupe et arrive en phase à élimination directe avec une grande confiance et une forme optimale.

Jeux asiatiques : Détails du quart de finale Ouzbékistan U-23 — Arabie saoudite U-23

Comparaison des informations organisationnelles et statistiques sur le match à venir :

Indicateurs et paramètres Ouzbékistan U-23 Arabie saoudite U-23 Résultat du groupe 3 matchs, 3 victoires (100%, 9 points) 2ème place du groupe « D » (défaite 0-2 contre la Corée) Phase de la compétition Jeux asiatiques, quart de finale (1/4 de finale) Jeux asiatiques, quart de finale (1/4 de finale) Date et heure du match 25 septembre 2026, 10h00 (heure de Tachkent) 25 septembre 2026, 10h00 (heure de Tachkent) Lieu du match Stade « Mizuho » (Japon) Stade « Mizuho » (Japon) Objectif visé Demi-finale et marche vers les médailles Demi-finale et marche vers les médailles État psychologique Série de victoires absolue et moral élevé Récupération après la défaite du dernier tour

Expertise footballistique : Comment l'équipe de Ravshan Haydarov peut-elle battre l'Arabie saoudite ?

Conclusions des analystes sportifs et des experts nationaux :

Adaptation au facteur horaire matinal : Le début du match tôt le matin (10h00 heure de Tachkent) exige des joueurs une planification rigoureuse de leur routine et de leur échauffement ;

Points faibles de l'Arabie saoudite : Le match contre la République de Corée a montré que les Saoudiens sont vulnérables aux contre-attaques et à la pression rapide sur les ailes ; les ailiers agiles de l'Ouzbékistan doivent exploiter ces zones ;

Solidité défensive et sang-froid : En phase à élimination directe, une seule erreur peut décider du sort de toute la compétition ; nos représentants doivent donc maintenir la défense disciplinée montrée en phase de groupes ;

L'expertise de Haydarov dans les matchs de coupe : L'entraîneur Ravshan Haydarov possède une grande expérience dans la planification tactique des matchs à élimination directe et dans l'utilisation des remplaçants en fonction de l'adversaire.

Pour l'équipe d'Ouzbékistan U-23, ce match au « Mizuho » sera le plus grand test sur la route vers les médailles d'or des Jeux asiatiques.

Selon vous, sur quel score l'Ouzbékistan U-23 battra-t-il l'Arabie saoudite le 25 septembre ? Les protégés de Ravshan Haydarov pourront-ils remporter le titre ? Laissez vos pronostics dans les commentaires et partagez cette analyse importante avec tous les fans de football !