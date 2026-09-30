En Turquie, des médecins auraient opéré la mauvaise oreille d'un patient

À l'hôpital de l'université Okan à Istanbul, en Turquie, il a été rapporté qu'un patient a été opéré de l'oreille gauche par erreur au lieu de son oreille droite malade. C'est ce qu'ont rapporté « Akşam » et d'autres médias turcs.

Il est précisé que Murat Tarakçı, habitant du district de Gebze dans la province de Kocaeli, s'est rendu à l'hôpital de l'université Okan dans le district de Tuzla à Istanbul en raison d'une accumulation de liquide dans l'oreille moyenne droite. Après des examens, une intervention chirurgicale sur l'oreille droite avait été prévue.

Cependant, selon Tarakçı, lors de l'opération, un tube a été inséré dans son oreille gauche au lieu de la droite. À son réveil de l'anesthésie, il a ressenti une vive douleur à l'oreille gauche et a réalisé que c'était cette oreille qui avait été traitée. L'erreur a ensuite été signalée au personnel médical.

Selon les rapports, l'équipe médicale a opéré le patient une seconde fois le même jour sous anesthésie générale, et cette fois-ci, l'intervention a été effectuée sur l'oreille droite, comme prévu. Ainsi, Tarakçı a subi deux anesthésies générales en une seule journée.

Mécontent de l'erreur des médecins, Tarakçı a déposé une plainte contre l'hôpital et le personnel médical. Son avocat a qualifié l'incident de « chirurgie pratiquée du mauvais côté » et a annoncé qu'une procédure judiciaire avait été engagée. Le patient affirme souffrir de bourdonnements, de problèmes d'audition et de troubles de l'équilibre après les opérations.

L'administration de l'hôpital de l'université Okan a déclaré qu'elle ne ferait aucun commentaire pour le moment en raison de la procédure judiciaire en cours. Par conséquent, les conséquences alléguées par le patient et les circonstances de l'erreur ne sont pas encore considérées comme des conclusions juridiques définitives, mais comme ses propres déclarations.