L'internet Starlink est désormais disponible sur les vols de Swiss International Air Lines

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L'internet Starlink est désormais disponible sur les vols de Swiss International Air Lines

L'une des principales compagnies aériennes suisses, Swiss International Air Lines (SWISS), a mis en service commercial son premier appareil équipé de la connectivité par satellite. Selon le site ixbt.com, le nouveau système a été lancé avec succès le 28 septembre 2026 à bord de l'Airbus A320neo baptisé Iseltwald, immatriculé HB-JDM. Le premier vol commercial de cet appareil a relié Zurich à Thessalonique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'introduction de cette nouvelle technologie permet aux passagers de bénéficier d'une connexion internet haut débit ininterrompue pendant le vol. Deux antennes à profil bas installées sur le fuselage de l'avion assurent une liaison stable avec les satellites Starlink en orbite basse. Par conséquent, le service internet fonctionne parfaitement à toutes les étapes du vol, y compris lors des traversées au-dessus des océans.

Conditions générales

Le service Wi-Fi proposé par la compagnie aérienne est accessible aux passagers de toutes les classes, de l'Economy à la First. Pour les membres du programme SWISS Miles & More et les détenteurs d'un Travel ID, ce service internet est entièrement gratuit. Bien que les passagers puissent utiliser internet librement pendant le vol, certaines règles doivent être respectées.

Notamment, les appels vocaux et vidéo sont strictement interdits aux passagers pendant le vol. De plus, il est recommandé d'utiliser des écouteurs pour regarder des vidéos ou écouter de l'audio en ligne afin de ne pas déranger les autres passagers. Ces restrictions visent à maintenir un environnement de vol calme et confortable.

Un projet d'envergure au sein du Lufthansa Group

L'intégration du système Starlink par SWISS fait partie d'un vaste projet de modernisation pour les compagnies aériennes du Lufthansa Group. Auparavant, ce système de communication moderne avait déjà commencé à être installé sur les avions de Lufthansa. L'extension des capacités du réseau se poursuit progressivement.

Selon les plans de la compagnie, d'ici fin 2029, plus de 850 appareils appartenant aux compagnies Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines et Brussels Airlines du Lufthansa Group seront équipés des technologies Starlink. Cela portera la qualité de service aux passagers de l'aviation européenne à un niveau supérieur et améliorera considérablement l'accès à internet dans les airs.

StarlinkSWISSWi-FiVolLufthansa Group
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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