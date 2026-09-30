Présentation du Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max

Xiaomi enrichit sa gamme d'appareils électroménagers intelligents avec le lancement du sèche-linge Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max. Selon ixbt.com, cette nouveauté se distingue comme le premier modèle de l'histoire de la marque à intégrer une zone dédiée au séchage délicat et à la stérilisation. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ressemblant à un plafonnier classique, cet appareil vise à révolutionner le processus de séchage et d'entretien des vêtements. Une fois les vêtements placés sur la grille spéciale, le mécanisme de séchage s'abaisse vers l'orifice de ventilation. Il en résulte un espace semi-fermé où circule de l'air chaud à température contrôlée.

Trois modes et haute efficacité

L'appareil propose aux utilisateurs trois modes de fonctionnement selon l'état des vêtements : un séchage standard assurant une répartition uniforme de l'air chaud, un séchage intelligent ajustant automatiquement la température via des capteurs d'humidité, et un mode brise douce utilisant le flux d'air naturel.

Le processus de chauffage est assuré par un conduit d'air de 770 mm de long d'une puissance de 1250 W. Pour le mode de séchage naturel, un moteur de 10 W est utilisé. Le fabricant affirme que cette technologie permet aux vêtements de sécher environ cinq fois plus vite qu'à l'air libre.

Sécurité et fonctionnalités supplémentaires

Pour garantir l'hygiène des vêtements, l'appareil est équipé d'un système à deux niveaux. Le filet contient des composants antibactériens efficaces à 99 %, et lors de l'activation du mode stérilisation, du plasma à haute concentration est diffusé. Cela permet d'éliminer les odeurs désagréables. Ce produit a été certifié par le centre d'évaluation des produits pour mères et enfants en Chine.

La structure comprend cinq zones d'une longueur totale de 2,4 mètres : une zone étendue, un séchage délicat, des vêtements fréquemment utilisés, des oreillers et deux espaces pour les couettes. La capacité de charge maximale atteint 45 kg. De plus, sa conception compacte de 9 cm d'épaisseur une fois repliée permet une installation en surface ou encastrée.

Le contrôle s'effectue via l'application Mi Home, les scénarios d'automatisation de l'écosystème Xiaomi et les commandes vocales Xiao Ai. Le mécanisme est conçu pour 6000 cycles de levage à pleine charge, avec des câbles en acier de 2 mm et des systèmes de protection contre la surcharge, la résistance et les collisions.