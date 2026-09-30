Trump remplace le terme « intelligence artificielle » pour le gouvernement américain

Le président américain Donald Trump a signé le 29 septembre un décret prévoyant l'abandon des termes « intelligence artificielle » et « IA » dans les documents du gouvernement fédéral, au profit de « super intelligence » et « SI ». C'est ce qu'ont rapporté les médias étrangers, citant un communiqué de la Maison Blanche.

Selon le décret, tous les départements et agences du pouvoir exécutif américain doivent utiliser les termes « Super Intelligence » et « SI » dans la correspondance officielle, les messages publics, les sites web, les rapports, les documents politiques et tout autre matériel ne constituant pas un document législatif.

Le document note que le terme « intelligence artificielle » ne reflète pas pleinement les capacités en évolution rapide de la technologie. Le décret souligne que l'expression « super intelligence » reflète mieux le potentiel et les possibilités de développement de ces technologies.

Cependant, ce changement ne signifie pas que le terme « intelligence artificielle » est officiellement aboli à l'échelle mondiale. Les exigences du décret s'appliquent aux documents officiels au sein du pouvoir exécutif fédéral américain.

Pour rappel, le terme « Artificial Intelligence » a été utilisé pour la première fois dans la proposition du projet de recherche d'été de Dartmouth, préparée le 31 août 1955. Les auteurs du document étaient John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon.